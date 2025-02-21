女性宣言｜46歲楊思琦發表「女人不能沒有錢」論　5歲兒子生父至今成謎

▲ 46歲楊思琦近日發表「女人不能沒有錢」言論，而她的5歲兒子生父至今成謎。

【楊思琦/港姐】楊思琦當年已「六料港姐」進軍娛樂圈，甜美形象和出色演技家傳戶曉。2011年，楊思琦突然與拍拖多年李泳豪分手，更未婚懷孕避走美國待產，震驚娛樂圈，讓她形象插水。誕子後轉戰內地發展，不時拍片直播增加知名度，近日更發表「女人不能沒有錢」的言論，惹網民熱議。

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楊思琦女性言論｜為富二代狠撇9年男友

46歲的楊思琦於2001年參選香港小姐，以「六料港姐」的身份進入娛樂圈，迅速受到觀眾的喜愛。她參演了多部受歡迎的劇集，包括《隨時候命》、《人生馬戲團》和《千謊百計》。2004年，她憑著《無名天使3D》榮獲《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」獎項。

後來楊思琦的生活卻經歷了不少波折。2011年，她與拍拖9年的李泳豪結束感情，並被傳出未婚生女的消息，讓她形象受損。2012年，她突然宣布誕下女兒楊卓穎，但卻拒絕透露父親的身份，僅表示女兒跟自己姓氏。2020年，她再度懷孕，誕下兒子Kody，並承認已與圈外人在美國註冊結婚，卻始終未公開丈夫的身份。

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楊思琦女性言論｜楊思琦︰玫瑰花不能填飽肚子

隨著人氣下滑，楊思琦選擇轉向內地發展，經常開直播與粉絲互動。近期，她在直播中情緒失控，相當淒涼，讓人感受到她的生活壓力。近日，她在影片中發表「女人不能沒有錢」言論，並分享做女人的看法：「人不能沒有錢，對嗎 #成熟女人第一課 #星引力計劃」，更配以旁白：「玫瑰花不能填飽肚子，小驚喜也感動不了成熟的女人，再講一萬遍，女人不能沒有錢。」這句話引起了不少共鳴，許多網友支持她的觀點，認為不僅是女性，男性同樣需要經濟基礎才能過上理想的生活。

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