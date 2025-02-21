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紅豆︱任達華鄧麗欣齊支持新導演　Stephy坦言從小覺得華哥是爸爸

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撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

任達華與鄧麗欣在電影《紅豆》首次合作。

【谷德昭 / 任達華 / 鄧麗欣】谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（2月22日）播出的一集請來電影《紅豆》任達華、鄧麗欣（Stephy），以及導演鄒穎任嘉賓。

鄒穎稱，在創作《紅豆》劇本時腦海中已認定由任達華和Stephy主演，起初也沒想過二人會答應演出，因為自己始終是新導演，又是小品電影，心想他們一定不會理睬自己。

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（左起）鄒穎、谷德昭、任達華、鄧麗欣。

紅豆︱支持新導演

Stephy卻表示自己很支持新導演，而且一直以來也很想拍一個關於家庭故事的電影，而今次的故事正正是描寫很多和家人的矛盾，以及如何打破家人間的隔膜，寫得很細緻，自言很喜歡。

任達華則一向跟很多新導演合作，他覺得要先幫助新導演完成第一個夢想，他們才會有第二、三個夢想，這樣電影圈才能循環下去。

《紅豆》導演鄒穎。

紅豆︱Stephy對父親印象模糊

至於講到現時電影業的發展環境，任達華認為始終會有高高低低的時候。不過他卻覺得低潮才是最好的時候，因為低潮時無資源製作大場面，大家才會想辦法去將劇本、人物做得更精緻，這才是人為的電影。所以在低潮中，只要大家肯付出，愈低潮的時候愈能造就出好的電影。

電影《紅豆》是Stephy跟任達華首次合作，戲中二人飾演父女，原來Stephy由細到大也覺得自己爸爸應該是任達華。

Stephy解釋自己是單親家庭長大，跟爸爸比較疏遠，對爸爸的樣子也印象模糊，但看回爸爸年輕照片時，總覺得跟任達華很相似。所以入行之後已很想跟任達華合作，尤其想做父女，怎知道第一次合作便能如願。

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紅豆︱華哥因父養成不遲到習慣

任達華爸爸雖然在其10多歲時殉職，但對爸爸的印象仍深刻。任達華回憶中的爸爸永不遲到，做事準備十足，還說：「我爸爸係水警嚟，我負責熨衫，會幫他刷乾淨對鞋。」爸爸這印象令任達華養成不遲到，做事集中精神，任何事也要有充分了解的性格。

為了演出，任達華很多時也會通過學習來加深角色的質感，而當被問到今次有否學煮紅豆沙時，任達華笑著回答「有」之餘，卻耍手擰頭說：「痛苦！唔好整呀！好難、好麻煩㗎！」引得哄堂大笑。

原來任達華為學煮紅豆沙，要等店舖關門後凌晨3點才開始學。當時正值夏天，廚房已經很熱，還要炒豆，炒豆時又要揀走差的豆，之後任達華繼續一輪嘴講出一連串步驟，只聽也覺得複雜，難怪任達華語重心長地跟大家說：「唔好整畀屋企人食，買得喇！」

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