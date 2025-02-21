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自資院校｜珠海學院盼年底申請升格大學　校方坦言本科收生不理想將集中收研究生

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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珠海學院盼年底申請升格大學。

珠海學院過去多年一直以升格大學為目標，署理校長張珍表示，學院仍以2026年升格大學為目標，預料年底可提交升格申請。她坦言，學院本科招生遇上挑戰，未來學院會以研究生為發展焦點，但強調本科教育仍不會偏廢。

珠海學院校董會主席林廣兆、署理校長張珍等管理層出席今日（21日）舉行的傳媒午宴。張珍在午宴中接受傳媒訪問，表示學院仍然以2026年升格大學為目標，預料今年底可提交申請。

張珍表示，學院目前有7個學科評審範圍已獲通過，但將在今年內到期，部分範圍需重審，惟她強調學院「一定會」今年內完成。至於其他升格大學條件，例如學生人數、管治水平等，她說學院亦會自我審視和修正問題。

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張珍中又表示，珠海學院的學生人數連續三年上升，本學年全校學生人數接近2,000人，當中本科數佔數百人。

多年來珠海學院本科生收生數字未如理想，張珍坦言，學院本科收生不太理想，「這個挑戰不是珠海學院面臨，是整個香港的挑戰」，學院目前的策略發展計劃，會聚焦在研究生教育，但強調仍會維持本科教育。

至於目前研究生比例佔多的情況，會否影響升格，協理副校長（學術）李國耀表示，升格大學路線圖對本科和研究生的比例並無限制。

珠海學院今日（21日）舉行傳媒春茗。（蔡健行攝）

另外，珠海學院是《專上學院條例》修訂中，備受社會關注的一間自資院校，張珍表示，學院支持亦期待修例，有信心學院能做到修例後對管治和學生人數的要求，又提到目前學院由國資辦學，本身對收生、管治等的要求已很高。不過，被問到修例帶來的影響，她表示不願多談修例。

張珍署理校長職務至今已接近一年，被問到學院有無招聘新任校長，身兼校董的張珍僅稱，校方正招聘學術副校長，但新校長的招聘則要由董事局回答。校董會主席林廣兆則坦言，上任校長陳致上任一年多便離職，影響了學院升格大學的進度，至於目前招聘新校長的進度，他表示「還未有合適的人才」。

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