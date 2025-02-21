大學發展｜張翔冀政府「溫和」削撥款讓大學可生存　首季提交北都校園建議書　

▲ 香港大學舉行傳媒春茗， 校長張翔（前排中）、首席副校長王于漸（前排左）及副校長（學術發展）宮鵬（前排右）。（曾耀輝攝）

港大今（21日）舉行傳媒春茗，港大校長張翔在致辭時主動談及政府財赤或削大學撥款，本港面對財政挑戰，形容政府節省開支很合理，港大作為負責人的社區成員，將一同面對財赤挑戰，但希望削減幅度「溫和」，讓大學能「生存」。

張翔亦提到，港大有累計逾百年的財政儲備，但大學目前有逾400億元儲備，且儲備很多已被指定用於特定用途，如大部分亦來自捐贈或基金，專用於支援教學及研究，實際可動用的只有約3至5%的利息。

此外，張翔透露港大擬在北部都會區建「國際校園」（International Campus），會與其他國際領先學校合作，共同提供課程，以招收數千名優秀國際學生來港，並在畢業後貢獻香港經濟，校方已準備好相關計劃書，將於今年首季提交予政府。

另外，港大去年成立計算與數據科學學院。張翔指，校方將要求所有2025年新入學的本科生修讀學院的人工智能（AI）課程。

今次是政府介入港大校委會風波後，張翔首次出席傳媒春茗，早前同樣陷入校委會風波、一度被調職的港大首席副校長王于漸亦有出席，惟張翔在開場致辭後不設傳媒問答環節。

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