  • 17°C
香港時間：2025221日 (五) 19:17

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學發展｜張翔冀政府「溫和」削撥款讓大學可生存　首季提交北都校園建議書　

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

香港大學舉行傳媒春茗， 校長張翔（前排中）、首席副校長王于漸（前排左）及副校長（學術發展）宮鵬（前排右）。（曾耀輝攝）

港大今（21日）舉行傳媒春茗，港大校長張翔在致辭時主動談及政府財赤或削大學撥款，本港面對財政挑戰，形容政府節省開支很合理，港大作為負責人的社區成員，將一同面對財赤挑戰，但希望削減幅度「溫和」，讓大學能「生存」。

張翔亦提到，港大有累計逾百年的財政儲備，但大學目前有逾400億元儲備，且儲備很多已被指定用於特定用途，如大部分亦來自捐贈或基金，專用於支援教學及研究，實際可動用的只有約3至5%的利息。

此外，張翔透露港大擬在北部都會區建「國際校園」（International Campus），會與其他國際領先學校合作，共同提供課程，以招收數千名優秀國際學生來港，並在畢業後貢獻香港經濟，校方已準備好相關計劃書，將於今年首季提交予政府。

另外，港大去年成立計算與數據科學學院。張翔指，校方將要求所有2025年新入學的本科生修讀學院的人工智能（AI）課程。

今次是政府介入港大校委會風波後，張翔首次出席傳媒春茗，早前同樣陷入校委會風波、一度被調職的港大首席副校長王于漸亦有出席，惟張翔在開場致辭後不設傳媒問答環節。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

北部都會區 大學 張翔 人工智能 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒
帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒
大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲
大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲
兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
兒童節目｜專家指Cocomelon節目1原因如興奮劑上癮　恐致兒童暴怒嚎哭情緒不穩
急症室最長等候時間（02月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月21日 時間16:05）
網絡熱話︱操普通話男九龍灣尋女途人至女廁「代送M巾」　内情曝光：恐有埋伏！
網絡熱話︱操普通話男九龍灣尋女途人至女廁「代送M巾」　内情曝光：恐有埋伏！