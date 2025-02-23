移民加拿大｜前亞視主播繆美詩出席反毒集會　斥加國政府縱容毒禍：拒絕虛假的憐憫

【加拿大/吸毒/亞視主播】前亞視新聞主播繆美詩於2022年一家四口回流加拿大居住，近年加拿大政府推行吸毒非刑事化法例，加拿大列治文市議會本月13日投票通過動議，贊成考慮於醫院設立毒品注射屋。

身為兩孩之母的繆美詩日前現身卑詩省列治文市政府廣場，跟200人一起參與反對毒品的集會。繆美詩表示雖然並非居於卑詩省，不過她選擇和家人一齊站出來，要跟政府三種「很有毒」的方向說不。

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前主播繆美詩｜嘲政府提供免費毒品

對於在卑詩省裡毒品是安全的說法，繆美詩直斥違反常理，她說：「你和我不單止要免費給錢去派這些，他們口中有安全的毒品，連警方都確認在黑市流入學校的一些入門吸毒品氫嗎啡酮和Street Name Dillies，有一半就是來自我們納税人給錢，是來自政府的免費所謂安全毒品。」

除了溫哥華的過量吸毒死亡率一直上升，繆美詩續說市民人身安全亦受威脅：「治安崩潰，幫派槍戰，精神失常的人無差別隨機襲擊，我們小市民連最基本的安全感，都要亮起紅燈。」

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另外，加拿大卑詩省政府牽頭散播「吸毒是一個個人的選擇」的概念，繆美詩認為這只是虛假的憐憫，她說：「實質是縱容、剝奪吸毒者戒毒的機會。」

前主播繆美詩｜演說時激動爆喊

作為母親的角色，繆美詩覺得政府剝奪家長的責任和權利，離間親子關係：

將有自由無責任包裝為尊重，

將真正關心孩子的家長我們定性為迫害者

撕裂家庭泯滅人性

出賣家庭的幸福

只見繆美詩愈說愈激動，最後更忍不住喊，更勸勉一眾家長：「我們只需要躺開心扉，聆聽青少年的想法，讓他們知道我們作為家長，我們明白他這個社會是有幾毒。」繆美詩續說：「希望他們有力量，就算這個世界再崩壞，他們都會有力量為自己做最好的選擇。」

最後繆美詩哽咽說：

我今天也和我家人出來

就是要告訴政府

我們拒絕政府虛假的憐憫

我們拒絕政府減少傷害的大話

我要真正的治療

真正的家庭價值

和真正的幸福

We demand a drug free Canada

that we rightly deserve

前主播繆美詩｜轉型做「家長效能訓練」導師

繆美詩與丈夫葉小鋒育有女兒Charley及Lois，繆美詩成為媽媽前，在港曾先後任職3間電視台，最為人熟悉是當上亞視新聞主播7年。其後她投身公關行業，並為機構管理層提供傳媒應對訓練、危機溝通工作坊及演說培訓等。

當上媽媽後繆美詩努力學習親子溝通，她修讀過不同的親子教育課程，直到2019年，大女Charley大病一場，令繆美詩有所啟發。

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她曾於TOPick訪問稱：

大女一場大病，令我覺得整個世界翻天覆地，倒塌了，之後一年細女就出現很多行為問題，我一直以為是她的問題，我設法要改變她，後來我發現其實全都是我的問題。

2020年繆美詩學習了一套來自美國的「家長效能訓練」（Parent Effectiveness Training，P.E.T.），啟發她如何做個好家長。

近年繆美詩轉型為家長效能訓練的認證導師，開班教授一眾家長。她說：「每個孩子都是獨特的，但是溝通方法在所有情況下都可應用到，每一個類別都有相對應的溝通技巧，教導家長何時說何時聽、應說什麼不應說什麼，培養出大家相同的價值觀。」

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