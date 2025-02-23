  • 18°C
香港時間：2025223日 (日) 15:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移民加拿大｜前亞視主播繆美詩出席反毒集會　斥加國政府縱容毒禍：拒絕虛假的憐憫

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【加拿大/吸毒/亞視主播】前亞視新聞主播繆美詩於2022年一家四口回流加拿大居住，近年加拿大政府推行吸毒非刑事化法例，加拿大列治文市議會本月13日投票通過動議，贊成考慮於醫院設立毒品注射屋。

身為兩孩之母的繆美詩日前現身卑詩省列治文市政府廣場，跟200人一起參與反對毒品的集會。繆美詩表示雖然並非居於卑詩省，不過她選擇和家人一齊站出來，要跟政府三種「很有毒」的方向說不。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

前主播繆美詩｜嘲政府提供免費毒品

對於在卑詩省裡毒品是安全的說法，繆美詩直斥違反常理，她說：「你和我不單止要免費給錢去派這些，他們口中有安全的毒品，連警方都確認在黑市流入學校的一些入門吸毒品氫嗎啡酮和Street Name Dillies，有一半就是來自我們納税人給錢，是來自政府的免費所謂安全毒品。」

除了溫哥華的過量吸毒死亡率一直上升，繆美詩續說市民人身安全亦受威脅：「治安崩潰，幫派槍戰，精神失常的人無差別隨機襲擊，我們小市民連最基本的安全感，都要亮起紅燈。」

點擊圖片放大
+6
+5

另外，加拿大卑詩省政府牽頭散播「吸毒是一個個人的選擇」的概念，繆美詩認為這只是虛假的憐憫，她說：「實質是縱容、剝奪吸毒者戒毒的機會。」

前主播繆美詩｜演說時激動爆喊

作為母親的角色，繆美詩覺得政府剝奪家長的責任和權利，離間親子關係：

將有自由無責任包裝為尊重，
將真正關心孩子的家長我們定性為迫害者
撕裂家庭泯滅人性
出賣家庭的幸福

只見繆美詩愈說愈激動，最後更忍不住喊，更勸勉一眾家長：「我們只需要躺開心扉，聆聽青少年的想法，讓他們知道我們作為家長，我們明白他這個社會是有幾毒。」繆美詩續說：「希望他們有力量，就算這個世界再崩壞，他們都會有力量為自己做最好的選擇。」

最後繆美詩哽咽說：

我今天也和我家人出來
就是要告訴政府
我們拒絕政府虛假的憐憫
我們拒絕政府減少傷害的大話
我要真正的治療
真正的家庭價值
和真正的幸福
We demand a drug free Canada
that we rightly deserve

前主播繆美詩｜轉型做「家長效能訓練」導師

繆美詩與丈夫葉小鋒育有女兒Charley及Lois，繆美詩成為媽媽前，在港曾先後任職3間電視台，最為人熟悉是當上亞視新聞主播7年。其後她投身公關行業，並為機構管理層提供傳媒應對訓練、危機溝通工作坊及演說培訓等。

當上媽媽後繆美詩努力學習親子溝通，她修讀過不同的親子教育課程，直到2019年，大女Charley大病一場，令繆美詩有所啟發。

點擊圖片放大
+8
+7

她曾於TOPick訪問稱：

大女一場大病，令我覺得整個世界翻天覆地，倒塌了，之後一年細女就出現很多行為問題，我一直以為是她的問題，我設法要改變她，後來我發現其實全都是我的問題。

2020年繆美詩學習了一套來自美國的「家長效能訓練」（Parent Effectiveness Training，P.E.T.），啟發她如何做個好家長。

近年繆美詩轉型為家長效能訓練的認證導師，開班教授一眾家長。她說：「每個孩子都是獨特的，但是溝通方法在所有情況下都可應用到，每一個類別都有相對應的溝通技巧，教導家長何時說何時聽、應說什麼不應說什麼，培養出大家相同的價值觀。」

相關報道：

移民外國︱舉家移民4個Do's & Don'ts　前亞視主播繆美詩：別說移民是為了孩子【有片】

育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
10:00 2024/02/18
主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
10:00 2024/02/18
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
移民外國︱舉家移民4個Do's & Don'ts　前亞視主播繆美詩：別說移民是為了孩子【有片】
14:00 2024/04/04
移民外國︱舉家移民4個Do's & Don'ts　前亞視主播繆美詩：別說移民是為了孩子【有片】
正向教育｜港姐冠軍轉型做正向教育家　張嘉兒親授5招改善小朋友懶惰惡習
12:49 2024/12/11
正向教育｜港姐冠軍轉型做正向教育家　張嘉兒親授5招改善小朋友懶惰惡習
移英回流｜40歲盤翠瑩英國回流重返新聞界　Band1英中出身大學成績優異獲榮譽嘉許
17:46 2025/01/07
移英回流｜40歲盤翠瑩英國回流重返新聞界　Band1英中出身大學成績優異獲榮譽嘉許
移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
19:16 2025/02/17
移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？

你可能感興趣

主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
10:00 2024/02/18
主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
10:00 2024/02/18
育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣　繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題【有片】
移民外國︱舉家移民4個Do's & Don'ts　前亞視主播繆美詩：別說移民是為了孩子【有片】
14:00 2024/04/04
移民外國︱舉家移民4個Do's & Don'ts　前亞視主播繆美詩：別說移民是為了孩子【有片】
爸媽心聲 主播 繆美詩 移民 罪案 請願示威 亞視 加拿大 溫哥華

最高瀏覽

觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者
高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間12:05）