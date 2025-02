移民加拿大｜前亞視主播繆美詩出席反毒集會　斥加國政府縱容毒禍：拒絕虛假的憐憫

【加拿大/吸毒/亞視主播】前亞視新聞主播繆美詩於2022年一家四口回流加拿大居住,近年加拿大政府推行吸毒非刑事化法例,加拿大列治文市議會本月13日投票通過動議,贊成考慮於醫院設立毒品注射屋。

身為兩孩之母的繆美詩日前現身卑詩省列治文市政府廣場,跟200人一起參與反對毒品的集會。繆美詩表示雖然並非居於卑詩省,不過她選擇和家人一齊站出來,要跟政府三種「很有毒」的方向說不。

對於在卑詩省裡毒品是安全的說法,繆美詩直斥違反常理,她說:「你和我不單止要免費給錢去派這些,他們口中有安全的毒品,連警方都確認在黑市流入學校的一些入門吸毒品氫嗎啡酮和Street Name Dillies,有一半就是來自我們納税人給錢,是來自政府的免費所謂安全毒品。」

除了溫哥華的過量吸毒死亡率一直上升,繆美詩續說市民人身安全亦受威脅:「治安崩潰,幫派槍戰,精神失常的人無差別隨機襲擊,我們小市民連最基本的安全感,都要亮起紅燈。」

另外,加拿大卑詩省政府牽頭散播「吸毒是一個個人的選擇」的概念,繆美詩認為這只是虛假的憐憫,她說:「實質是縱容、剝奪吸毒者戒毒的機會。」

作為母親的角色,繆美詩覺得政府剝奪家長的責任和權利,離間親子關係:

只見繆美詩愈說愈激動,最後更忍不住喊,更勸勉一眾家長:「我們只需要躺開心扉,聆聽青少年的想法,讓他們知道我們作為家長,我們明白他這個社會是有幾毒。」繆美詩續說:「希望他們有力量,就算這個世界再崩壞,他們都會有力量為自己做最好的選擇。」

最後繆美詩哽咽說:

我今天也和我家人出來

就是要告訴政府

我們拒絕政府虛假的憐憫

我們拒絕政府減少傷害的大話

我要真正的治療

真正的家庭價值

和真正的幸福

We demand a drug free Canada

that we rightly deserve