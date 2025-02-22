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高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者

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撰文： 王月明

發布時間： 30 分鐘前

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熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工，網民拆解1條件勸退求職者。

在酒樓洗碗相比工作量不會太小，這對於職員的體力精力是雙重考驗，不過在較高的薪酬面前還是會令不少人心動。

近日，有人在小紅書上傳一則酒樓高薪招聘洗碗工的公告，不少人見到月薪後驚呼想要應徵「天價洗碗工」。不過，經網民拆解，發現高薪的背後未必如此簡單。

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有酒樓以4.5萬包月聘請洗碗工。（取自小紅書）

高薪洗碗工｜酒樓以4.5萬包月聘請洗碗工

樓主以「香港天價洗碗工」為題發帖，分享一則張貼在酒樓門外的高薪招聘洗碗工的告示，告示上寫明「誠聘洗碗工，包月4.5萬元，80元每小時」。樓主表示，「4.5萬一個月的洗碗工，你們能堅持幾個月？我最多一個月就熬不住了，還是保安性價比高」。

高薪洗碗工｜網民拆解招聘公告籲三思

該帖引起網民熱議，不少人表示「十分心動」，但有網民認真拆解告示發現洗碗工如此高薪的原因，「工作時間一般是10小時，酒樓會分開2個班，上午和下午，包月是2個半，不是誰都能頂的住的」，對此有網民表示「洗碗腰要廢了」、「一天十幾個小時有命賺沒命花」、「很容易風濕」、「腱鞘炎都會」。

網民拆解招聘信息，籲有意向者三思。（iStock）

亦有網民猜測4.5萬元是承包價，1個人無法應付較大的工作量，需要找人一起，「洗碗工不單單洗碗，還要清潔衞生、洗廚房、洗廁所，所有的清潔統稱洗碗，4.5萬基本3個人做，1個人也就1.5萬」，籲有意向的網民三思。

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