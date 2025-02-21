好去處｜銅鑼灣食街＠Fashion Walk換新裝　打造繽紛食物藝術打卡裝置

▲ 銅鑼灣食街＠Fashion Walk即將迎來全新換裝，打造八大食物藝術打卡裝置，圖為其中一個檸檬裝置。

銅鑼灣食街＠Fashion Walk即將迎來全新換裝企劃：「CHEER-FOOD STREET 暢遊．食佳」，首度聯乘比利時國際得獎設計團隊，設計一系列繽紛食物笑臉，打造八大食物藝術打卡裝置。

▲ 漢堡隧道

2月26日起，銅鑼灣食街＠Fashion Walk這個活動，將與比利時國際得獎設計團隊Globall Concept合作，打造8大色彩繽紛的食物藝術裝置，讓大家在品味美食的同時，享受街頭藝術，成為 Food Chiller，感受無限樂趣，同時也體驗鮮艷街頭藝術帶來的攝影樂趣。

▲ 水果Parade

一連六個月的CHEER-FOOD STREET 暢遊．食佳，亦會定期推出限定優惠及驚喜活動，送出多款主題限量紀念品，讓銅鑼灣食街不僅是一個用餐的好去處，更是一個飲食文化交流的空間，展現香港美食之都及社區文化。放鬆心情，be a Food Chiller！

▲ 番茄夾公仔機

粟米、檸檬、漢堡、啤酒、紅蘿蔔、番茄、香檳、煙肉等食材，不但是食街餐廳陣容主打之一，更配上動人笑臉，讓顧客在用餐同時療癒心情，定必成為Z世代打卡聖地！拍照之餘，大家亦可到鵝肝漢堡專家—Burgeroom、黑膠音樂主題西餐—Mercury Recalls by Lost Stars、經典英式酒吧—The Black Dog、本地精釀餐吧先鋒—Second Draft、地中海特色—Coast Seafood & Grill等享受新鮮高質食材。

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為配合CHEER-FOOD STREET 暢遊．食佳主題，3月起，一連多個指定周末到食街打卡及參與限定驚喜活動，可獲贈多款主題限量紀念品及享獨家商場購物及餐飲優惠！

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