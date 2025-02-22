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華為三摺｜華為官方解構Mate XT ULTIMATE DESIGN三摺零件秘密　碳纖維內屏可以吊起電單車

港聞

撰文： 曾曉汶　吉隆坡直擊

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

華為本周公布，市面上唯一的「三摺疊手機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN將會在3月7日正式攻港。而在上市前夕，華為亦公開揭秘，除了在發佈會上展示了Mate XT ULTIMATE DESIGN所用的零件，亦在吉隆坡百利宮購物中心設立創新可摺疊屏技術展覽，讓公眾一探究竟。

華為本周在吉隆坡發布會上，帶來萬眾矚目的「全球首款三摺手機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN：

ETech直擊
華為發布會｜華為公布「三摺機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN正式登場　港售$25,499　明起開放預訂3月7日上市

華為發布會｜華為三摺機HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN國際版正式登場　港售$25,499　即日起開放預訂3月7日上市

華為在展覽上展示了Mate XT Ultimate Design其所用的零件，例如內外摺疊的鉸鏈、屏幕以及其背後所採用的碳纖維、機身內的設計和電池、以及後置相機鏡頭的外殼等，一一拆開展示。

點擊圖片放大

其中最值得關注的是，Mate XT Ultimate Design以及Mate X6屏幕背後的碳纖維物料，堅硬得能夠吊起一部電單車。華為更展示其外框能夠在受到猛烈撞擊的情況下，依然無任何損傷。

點擊圖片放大
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除此之外，華為也展示了Mate XT Ultimate Design的3D應用裸眼效果（見片段），相當有趣。

ETech直擊
華為三摺｜華為展示Mate XT ULTIMATE DESIGN 3D效果

記者近日也實測新機到底有幾勁，立刻去片！

ETech試玩
ETech試玩｜上手試玩華為三摺機HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN　超強鉸鏈點摺都得？

更詳盡的上手實測報道，可參考：

華為三摺｜上手試玩「電子茅台」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN　鉸鏈開合自然有驚喜（多圖+有片）

華為新品｜多款華為新產品亮相　實試華為首款掛耳開放式FreeArc耳機（多圖）

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