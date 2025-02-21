Healthy Life｜暴飲暴食易消化不良　中醫推薦3款茶飲助消滯舒緩腸胃問題

▲ 暴飲暴食容易引致消化不良，中醫師分享3款有助消滯舒緩不適的茶飲。

【消化不良/腸胃不適/消滯/茶飲】無論是剛過去不久的農曆新年，抑或平日與親朋好友聚餐，都有可能會因為暴飲暴食而導致消化不良的情況，今集請來註冊中醫師張家穎分享幾款消滯茶飲，有助緩解腸胃不適症狀。

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張家穎醫師分享以下3款茶飲，有助舒緩因進食過量食物而引起的消化不良及腸胃不適，供大家參考。

1. 陳皮山楂消滯茶

所需材料：陳皮一角，山楂5克

做法：將材料倒入壺內，之後加入600ml熱開水，浸泡15分鐘後即可飲用。同一份材料可不斷加入熱水重泡，直至味道變淡為止。

張醫師表示，陳皮有理氣、化濕、和胃的功效，而山楂則可消食化積，因此這款消滯茶特別適合緩解由進食太多食物，尤其是肉類所引起的消化不良，而坊間亦有許多消滯茶配方是在這個基礎上再作加減。

2. 陳皮生薑暖胃茶

所需材料：生薑5片，陳皮一角

做法：將材料倒入壺內，之後加入600ml熱開水，浸泡15分鐘後即可飲用。同一份材料可不斷加入熱水重泡，直至味道變淡為止。

不少港人愛吃雪糕及甜品，但進食過量有可能會引起不適。這款暖胃茶內的生薑具有溫胃、止嘔、散寒的作用，再加上可理氣、化濕、和胃的陳皮，能夠有效化解寒濕，尤其適合進食過多生冷食物的人士飲用。

3. 決明子菊花山楂通便茶

所需材料：決明子5克，菊花3克，山楂5克

做法：做法：將材料倒入壺內，之後加入600ml熱開水，浸泡15分鐘後即可飲用。同一份材料可不斷加入熱水重泡，直至味道變淡為止。

消化不良除了會造成腸胃不適，亦有可能影響排便，引起便秘。這款茶飲內的決明子具有潤腸通便的功效，菊花可清肝明目，山楂則有消食化積的作用，特別適合因積滯而引起便秘、口臭的人士飲用。

注意事項：由於決明子有通便作用，如果是平時已經較易腹瀉、腸胃較為虛弱的人士，就不太適合飲用這款茶飲。

以上所有材料皆為一人份量。

撰文：陳慧靈

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新