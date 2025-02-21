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提高警覺｜「基輔國立經貿大學（香港校區）」訛稱獲教育局支持　澤連斯基係校友？

港聞

發布時間： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

教育局呼籲，提防一間名為「基輔國立經貿大學（香港校區）」的機構。（網上截圖）

教育局今日（21日）呼籲市民提高警覺，提防一間名為「基輔國立經貿大學（香港校區）」的機構，又表示該機構的網頁訛稱獲得「香港教育局」的支持，並附有連接至教育局網站的超連結。
　　 
教育局澄清，局方與該機構沒有任何關係，並已就事件向警方報案。

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訛稱澤連斯基亞努科維奇為校友

翻查該網站稱，「香港教育支持」方面包括香港的教育局，又稱大學獲「烏克蘭教育支持」，包括烏克蘭教育科學部、歐洲大學協會和位於烏克蘭的基輔國立經貿大學，並附上有關機構的連結。網站又聲稱，烏克蘭總統澤連斯基、前總統亞努科維奇都是基輔經貿大學的傑出校友。

在烏克蘭基輔確實有一間名為「基輔國立貿易經濟大學」（Kyiv National University of Trade and Economics）的大學，與該網站顯示的英文名稱相同。不過，翻查網上資料，澤連斯基是基輔國立經濟大學畢業，而亞努科維奇則是頓涅茨克國立工業大學的校友，兩人都並非基輔國立貿易經濟大學的校友。

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教育局 網絡保安 澤連斯基 大學 基輔 烏克蘭 罪案

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