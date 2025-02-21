尖子透視｜Band 3生十字韌帶撕裂足球夢碎　克服情緒病赴英讀法律回流投身教育

▲ Alan克服情緒病，赴英讀法律，現回流香港投身教育做補習老師，幫助學生。

人生的道路上，總有起起落落的波折，但只要堅持走下去，終能獲得戰勝逆境的力量。今年32歲的Alan，小時候夢想成為全職運動員，惟高小時一次賽事中受傷被迫放棄。他升中後由零開始發奮讀書，從Band 3轉校至更好的中學，沒想到壓力過大患上情緒病，花了數年時間治療。其後他赴英升學，考入法律系，工作數年後決定回流香港，並轉行投身教育行業。

尖子透視｜十字韌帶撕裂棄足球夢

自小熱愛運動的Alan，小學時已是足球精英，代表香港出賽，小五時試過整個學期只有三分之一日子有上學，其餘時間都在外比賽。他坦言，自己為了練波荒廢學業，一心向著職業運動員方向發展，校方亦容許他不考試，靠著運動成就升班。然而，他在一次比賽中受傷，兩條十字韌帶嚴重撕裂，養傷長達一年，之後的狀態亦大不如前，只能放棄足球夢。

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尖子透視｜入Band 3發奮學習 壓力過大患情緒病

由於小學時成績不理想，畢業後只能入讀Band 3中學。Alan開始思考前路，無法當上職業運動員，於是他決定重拾書本，發奮學習，

中一時我從基本文法開始自學，追回小一至小六的英文，我亦不斷作文給老師批改。

Alan的努力沒有白費，中一和中二都考獲全級第一，中三時轉往一間Band 2中學，中四再轉至九龍文理書院，該校高中以英文為主要教學語言。為了在會考考取好成績，他在中四開始補習，幾乎每科都補，力谷成績，沒想到他給自己的壓力太大，不幸患上情緒病，情況差至無法參加會考。

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尖子透視｜戰勝情緒病 赴英讀大學法律系

無法繼續升學，Alan一邊任職文員工作，一邊努力走出情緒困擾，他持續數年看醫生和吃藥，終成功戰勝病魔。

痊癒之後，覺得自己值得一個大學學位，因為以前成績不錯，很希望完成大學夢。

他赴英升學，讀了一年大學基礎班，並以全班第一的佳績考入諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）法律系，畢業後於英國從事法律工作。然而，他有感法律行業不太合適自己，在英生活亦不太如意，加上希望多些時間陪伴家人，於是決定回流香港。

▲ Alan希望可以幫助小朋友解決學習上的困難，鞏固基礎。（照片由受訪者提供）

尖子透視｜回港投身教育界成英文導師

Alan回想中學時靠著自身努力和補習，從零英文基礎到成為英國大學法律系畢業生，他有感日校老師工作忙碌，未必能一一幫助學生的處理學習難題，當年他靠著補習令英文成績大躍進，因此他回港後便投身教育行業，成為英文補習導師，在偶然機會下結識思源教育創辦人Spencer，他欣賞對方對教學的熱誠，在課堂外時間仍留下來指導學生，又會透過拍片、社交平台等去幫助學生理解課題，因此他亦加入思源教育，

因為自己經歷過，所以很明白小朋友在學習上的困難位，幫他們重新鞏固基礎，這亦是我能堅持做教育的最大推動力。

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