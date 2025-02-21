全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市

▲ 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北建議之一是擴展「一簽多行」至粵港澳大灣區內更多城市。（工聯會供圖）

【全國兩會／工聯會／一簽多行】全國兩會下月在京召開，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北建議之一是擴展「一簽多行」至粵港澳大灣區內更多城市，建議選擇以廣州市為試點，先以廣州戶籍居民試行簽注，再逐漸開放持廣州居住證的非戶籍居民申請簽注。

工聯會將在兩會期間提交22項建議、提案和社情民意內容。吳秋北指，隨著香港的交通和接待能力的提升，「一簽多行」具備擴展灣區其他城市的條件，期望能最終擴展至大灣區範圍內的內地城市居民均可辦理「一簽多行」簽注赴港。

全國兩會｜黃國倡建新質生產力職業教育培訓學校

全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長黃國介紹兩項提案及一項社會民意，包括關於督辦《南沙方案》深度落實的提案，建議設立督辦《南沙方案》深度落實機制，訂立南沙—香港培訓體系，擴展職業技能互認。

他建議建立大灣區新質生產力職業教育培訓學校和實習基地，指大灣區已有學校提供銜接香港的課程，但職業培訓這一塊仍然空白，建議成立粵港澳大灣區跨區域協調機構、完善大灣區兩地學歷、資歷及工作經驗的互認機制等。

全國兩會｜馬光如倡成立「大灣區非緊急轉運服務中心」

全國政協委員、工聯會副會長兼秘書長馬光如建議成立「大灣區非緊急轉運服務中心」，提供資訊、監管市場服務規範、服務素質、車輛安全規格等，並開通緊急服務熱綫和服務網站、小程式等，提高內地港人對服務及平台的認知度，並更好了解及安心使用非緊急轉運服務。

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