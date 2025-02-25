SOGO優惠2025｜崇光春日童嬰用品服飾大減價低至4折　奶粉買一送一另設BB爬行大賽

▲ 崇光春日童嬰專區大減價低至4折，奶粉買一送一。

【崇光/SOGO/減價優惠/啟德崇光/銅鑼灣崇光】SOGO崇光特別為爸媽和寶寶們準備了「春日嬰童嬰用品及服飾購物日」！由2月26日至3月11日，銅鑼灣店及啟德店將匯聚超過100個優質品牌，帶來童嬰服飾、哺乳用品、護膚品、嬰兒食品等低至4折。活動期間還將舉辦「BB爬行大賽」和「最可愛寶寶」造型比賽，快來一起參與，享受親子時光吧！

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SOGO春日優惠2025｜優惠低至4折

SOGO崇光一年一度的「春日童嬰用品及服飾購物日」將於2月26日至3月11日，一連2星期在銅鑼灣店及啟德店盛大舉行！今年，崇光精選了超過100個優質媽媽、兒童及嬰兒品牌，涵蓋童嬰服飾、哺乳用品、消毒裝備、沐浴及護膚用品、嬰兒食品、家居床品等，為家長們提供一站式購物體驗，貨品種類齊全，優惠低至4折，絕對是新手爸媽的購物天堂！啟德店更貼心設有休息區，讓爸媽們可以輕鬆享受購物樂趣。

SOGO春日優惠2025｜優惠精選貨品

活動期間，崇光匯聚了全方位呵護媽媽及寶寶的優質選擇，從嬰兒床品、營養食品到時尚服飾，應有盡。CASABLANCA的嬰兒純棉套裝、Aptamil白金版奶粉、Ella’s Kitchen有機果蓉等，滿足寶寶日常所需；i-angel嬰兒揹帶、LECLERC嬰兒手推車等，設計輕便實用、性能安全，讓親子外出更輕鬆；Biolane護膚品、NUK清潔用品等，則細心呵護寶寶嬌嫩肌膚。

而THERMOS Kawanimals超輕真空保溫瓶350ml及bombol便攜式嬰幼兒餐椅，全面照顧寶寶外出用餐進食的需要，鼓勵他們自己盡情在餐桌上享受美食。搭配miki house男童純棉薄長袖及Disney中童公主 T恤，時尚又舒適，讓寶寶時刻展現可愛一面。

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SOGO春日優惠2025｜全方位呵護媽媽

媽媽們也能找到貼心好物，如Imani醫院級穿戴式電動奶泵套裝、及medela Freestyle便攜式雙邊電動奶泵套裝，設計貼心，讓哺乳過程更輕鬆。UPANG UP911 LED UV奶瓶烘乾消毒機及喜臨UV LED消毒烘乾機（典雅系列）高效消毒，確保寶寶用品衛生安全，讓媽媽更安心。NUK超薄防溢乾爽乳墊孖裝和Gennie’s HC60產後束腹帶，則有效幫助產後媽媽時刻保持健康體態，讓育兒生活更便利。

精選減價貨品如下：

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SOGO春日優惠2025｜BB爬行大賽參加者均獲豐富禮物包

購物日亮點除了超值折扣外，還有精彩的「BB爬行大賽」！銅鑼灣店將與NUK合辦「NUK x SOGO 春日精叻BB爬行大賽」，於3月1日至2日舉行，適合6-11個月的嬰兒參加。所有參賽寶寶均可獲贈NUK福袋，內含多款實用產品！而啟德店則首次與「迪士尼美語世界」合作，於3月8日及9日舉辦「迪士尼美語世界 x SOGO 寶貝爬行比賽」，讓寶寶們在人生第一個比賽中盡顯活力，與爸媽一起創造美好回憶。所有參賽寶寶可獲得精美參與獎狀及豐富禮物包，每場冠軍寶寶更可額外獲得冠軍禮物！

此外，活動現場還設有「最可愛寶寶」造型比賽，爸媽們記得為寶寶悉心打扮，展現最萌一面！無論是購物還是參與活動，SOGO崇光都為大家準備了豐富的春日驚喜，千萬不要錯過！

SOGO春日優惠2025｜購物滿$300贈送福袋

今年兩店特別為SOGO Rewards HIMAWARI親子會會員準備「福袋贈送」，於2月26日至3月11日期間，即日單一購物滿淨值$300，並即時新登記成為SOGO Rewards HIMAWARI親子會會員，憑即日發票，即可獲贈隨機款式福袋一個。此外，崇光首次與渣打信用卡合作，推出「里賞祭」獨家禮遇，3月1日至31日期間，憑渣打國泰Mastercard®消費達指定簽賬要求，可享低至HK1.5簽賬賺取1里數，或以其他渣打卡簽賬可享高達額外5%現金回贈，讓您越簽越賺！

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