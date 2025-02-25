  • 19°C
香港時間：2025225日 (二) 19:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SOGO優惠2025｜崇光春日童嬰用品服飾大減價低至4折　奶粉買一送一另設BB爬行大賽

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

崇光春日童嬰專區大減價低至4折，奶粉買一送一。

【崇光/SOGO/減價優惠/啟德崇光/銅鑼灣崇光】SOGO崇光特別為爸媽和寶寶們準備了「春日嬰童嬰用品及服飾購物日」！由2月26日至3月11日，銅鑼灣店及啟德店將匯聚超過100個優質品牌，帶來童嬰服飾、哺乳用品、護膚品、嬰兒食品等低至4折。活動期間還將舉辦「BB爬行大賽」和「最可愛寶寶」造型比賽，快來一起參與，享受親子時光吧！

最新影片︰

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

SOGO春日優惠2025｜優惠低至4折

SOGO崇光一年一度的「春日童嬰用品及服飾購物日」將於2月26日至3月11日，一連2星期在銅鑼灣店及啟德店盛大舉行！今年，崇光精選了超過100個優質媽媽、兒童及嬰兒品牌，涵蓋童嬰服飾、哺乳用品、消毒裝備、沐浴及護膚用品、嬰兒食品、家居床品等，為家長們提供一站式購物體驗，貨品種類齊全，優惠低至4折，絕對是新手爸媽的購物天堂！啟德店更貼心設有休息區，讓爸媽們可以輕鬆享受購物樂趣。

SOGO春日優惠2025｜優惠精選貨品

活動期間，崇光匯聚了全方位呵護媽媽及寶寶的優質選擇，從嬰兒床品、營養食品到時尚服飾，應有盡。CASABLANCA的嬰兒純棉套裝、Aptamil白金版奶粉、Ella’s Kitchen有機果蓉等，滿足寶寶日常所需；i-angel嬰兒揹帶、LECLERC嬰兒手推車等，設計輕便實用、性能安全，讓親子外出更輕鬆；Biolane護膚品、NUK清潔用品等，則細心呵護寶寶嬌嫩肌膚。

而THERMOS Kawanimals超輕真空保溫瓶350ml及bombol便攜式嬰幼兒餐椅，全面照顧寶寶外出用餐進食的需要，鼓勵他們自己盡情在餐桌上享受美食。搭配miki house男童純棉薄長袖及Disney中童公主 T恤，時尚又舒適，讓寶寶時刻展現可愛一面。

點擊圖片放大
+5
+4

SOGO春日優惠2025｜全方位呵護媽媽

媽媽們也能找到貼心好物，如Imani醫院級穿戴式電動奶泵套裝、及medela Freestyle便攜式雙邊電動奶泵套裝，設計貼心，讓哺乳過程更輕鬆。UPANG UP911 LED UV奶瓶烘乾消毒機及喜臨UV LED消毒烘乾機（典雅系列）高效消毒，確保寶寶用品衛生安全，讓媽媽更安心。NUK超薄防溢乾爽乳墊孖裝和Gennie’s HC60產後束腹帶，則有效幫助產後媽媽時刻保持健康體態，讓育兒生活更便利。

精選減價貨品如下：

點擊圖片放大
+17
+16

SOGO春日優惠2025｜BB爬行大賽參加者均獲豐富禮物包

購物日亮點除了超值折扣外，還有精彩的「BB爬行大賽」！銅鑼灣店將與NUK合辦「NUK x SOGO 春日精叻BB爬行大賽」，於3月1日至2日舉行，適合6-11個月的嬰兒參加。所有參賽寶寶均可獲贈NUK福袋，內含多款實用產品！而啟德店則首次與「迪士尼美語世界」合作，於3月8日及9日舉辦「迪士尼美語世界 x SOGO 寶貝爬行比賽」，讓寶寶們在人生第一個比賽中盡顯活力，與爸媽一起創造美好回憶。所有參賽寶寶可獲得精美參與獎狀及豐富禮物包，每場冠軍寶寶更可額外獲得冠軍禮物！

此外，活動現場還設有「最可愛寶寶」造型比賽，爸媽們記得為寶寶悉心打扮，展現最萌一面！無論是購物還是參與活動，SOGO崇光都為大家準備了豐富的春日驚喜，千萬不要錯過！

SOGO春日優惠2025｜購物滿$300贈送福袋

今年兩店特別為SOGO Rewards HIMAWARI親子會會員準備「福袋贈送」，於2月26日至3月11日期間，即日單一購物滿淨值$300，並即時新登記成為SOGO Rewards HIMAWARI親子會會員，憑即日發票，即可獲贈隨機款式福袋一個。此外，崇光首次與渣打信用卡合作，推出「里賞祭」獨家禮遇，3月1日至31日期間，憑渣打國泰Mastercard®消費達指定簽賬要求，可享低至HK1.5簽賬賺取1里數，或以其他渣打卡簽賬可享高達額外5%現金回贈，讓您越簽越賺！

更多相關內容︰

SOGO優惠｜崇光春日終極大減價　低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品

減價優惠｜屈臣氏萬寧牙膏優惠戰　買牙膏送高達$656贈品　白米/可樂/廚具/洗潔精

靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

SOGO優惠｜崇光春日終極大減價　低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品
14:06 2025/02/20
SOGO優惠｜崇光春日終極大減價　低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
12:01 2025/02/21
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
12:09 2025/02/21
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
減價優惠｜屈臣氏萬寧牙膏優惠戰　買牙膏送高達$656贈品　白米/可樂/廚具/洗潔精
14:29 2025/02/24
減價優惠｜屈臣氏萬寧牙膏優惠戰　買牙膏送高達$656贈品　白米/可樂/廚具/洗潔精
乾衣機優惠｜無懼潮濕天氣45分鐘極速乾衣　TGC日本製煤氣乾衣機勁減$500
今日 09:15
乾衣機優惠｜無懼潮濕天氣45分鐘極速乾衣　TGC日本製煤氣乾衣機勁減$500

你可能感興趣

SOGO優惠｜崇光春日終極大減價　低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品
14:06 2025/02/20
SOGO優惠｜崇光春日終極大減價　低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
12:01 2025/02/21
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
12:09 2025/02/21
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
著數優惠 SOGO 商場活動 Disney 比賽 產品 美食 啟德 奶粉 時裝服飾

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
小薯茄︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾