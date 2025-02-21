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大S徐熙媛去世｜范瑋琪澄清間接害死大S傳聞　3度發文後離奇刪除惹網民猜測原因

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

范瑋琪澄清間接害死大傳聞，3度發文後離奇刪除惹網民猜測原因。

【大S / 徐熙媛 / 范瑋琪 / 陳建州】范瑋琪的雙胞胎兒子1月底因流感住院治療，而她和老公陳建州於1月26日與大S同場出席王偉忠女兒的歸寧宴，並親密合照；外界質疑是范瑋琪夫婦將流感傳染給大S，以致她2月初在日本因流感併發肺炎病逝。

對此傳聞，范瑋琪夫婦一直保持沉默，直到今日（21日）3度發帖公開與醫生談話力證清白，卻又刪文惹網民猜測原因。

徐熙媛大S去世｜網民還原時間線！ 大S疑被黑人夫婦傳染流感　醫生：確實有可能

大S徐熙媛去世｜范瑋琪3度發文澄清　公開與醫生對話

面對傳聞，范瑋琪沉默多日後於今日3度發問後又刪文，她先上傳1張與醫生的對話截圖回應網民「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」的指責，醫生表示陳建州並未發燒，只是早用藥，且在1月25日便沒有傳染力，而范瑋琪並未的流感，只是咳嗽，強調「不是你們傳染的，也希望你們不要自責」。

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大S徐熙媛去世｜范瑋琪刪除帖文　網民發現前後內容4點不同

隨後，范瑋琪刪除粉色底對話截圖後，又上傳1張黃色背景的對話截圖，對話時間和內容與前1個版本不同，像是醫生與陳建州的對話，網民猜測是醫生分別向范瑋琪和陳建州說明病況，隨後該帖文被刪除。范瑋琪在這則帖文中寫道：

「謝謝國泰沈仲敏醫生，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」

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大S徐熙媛去世｜保留錄音室工作帖文：珍惜當下

兩度刪文後，范瑋琪改發在錄音室工作的圖片，寫下：「珍惜每個當下，做自己最熱愛的事」，目前，該條帖文的留言數量已達上限，大部分留言都是對她的鼓勵，和對新歌的期待。

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