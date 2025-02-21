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校園直擊︱教育局局長蔡若蓮訪瑪利曼中學　了解3大成果特別欣賞價值觀教育

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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教育局局長蔡若蓮到訪瑪利曼中學，與學生交流。

瑪利曼中學/傳統名校/升中面試】教育局局長蔡若蓮日前到訪位於跑馬地的傳統名女校瑪利曼中學(Marymount Secondary School)，了解學生在領袖培訓、價值觀教育和STEAM教育等方面的學習成果，蔡局長到訪完結後讚賞校董會，並將感受寫上其個人facebook專頁，全文如下:

「近日到訪瑪利曼中學，了解學生在領袖培訓、價值觀教育和STEAM教育等方面的學習成果。
特別欣賞學校致力推動價值觀教育，通過設計正向課程、靜觀練習及義工服務等活動，協助同學建立健康的生活習慣。

此外，學校參與教育局推出的《4Rs精神健康約章》，並善用校舍每一個角落，為同學創設正念實踐的空間，促進身心靈健康。很高興看見同學表現積極自信，享受校園生活，令人印象深刻。

學校能為學生提供豐富的學習體驗，實有賴法團校董會的支持和努力。辦學團體及法團校董會根據學校的辦學特色，設計專門的培訓，幫助校董不斷進修，提升學校管治效能。他們與校長通力合作，為學校的持續發展注入強大動力。

我鼓勵其他辦學團體及法團校董會積極為校董安排培訓，提升他們對學校管治的認知和能力，凝聚持份者的力量，共同推動學校發展，帶領學校向前邁進。」

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傳統女校︱瑪利曼培育不少傑出女性

擁有近百年歷史的瑪利曼中學創校於1927年，培育了不少社會精英，當中傑出校友有現任發展局局長甯漢豪、前立法會議員（新界東）、前民主黨主席劉慧卿及歌手王灝兒與陳慧嫻。

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傳統女校︱校長親授貼士：著重肯嘗試精神

瑪利曼中學陳永強校長表示收生標準很簡單，瑪利曼中學是一所EMI SHCHOOL (English-Medium Instruction) 採用全英語教學，面試會以英語進行，對於英文能力是非常著重，面試以1對1進行，不設小組討論，需要以中英文朗讀指定文章。

瑪利曼中學將於2025年3月1日進行中一自行分配學位面試，校長強調整個面試以傾談形式進行，當中需要學生自我介紹及回答情境問題。

升中面試︱瑪利曼中學收生準則

瑪利曼中學陳校長說：「收生準則在於學生會不會願意嘗試未必完全識答的題目，學生的答題時的應變能力及本身的取向。在當中我們已經知道學生的能力及想法。」

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