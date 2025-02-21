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香港創科｜科技園辦AI招聘會　逾3,000人次參加

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

人工智能（AI）是目前全球最為看重的技術之一，為了協助香港創科發展，香港科技園公司（科技園公司）今（21日）亦舉辦以AI為主題的招聘會「AI in Action」，吸引超過3,000 人次參加。科技園同步宣布，將連同6間本地大學合作，推出人才協作計劃「Talent Foundry」，為大學生提供數百個實習及接觸業界機會。

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科技園公司透露，今次活動吸引150多家專注於AI的園區公司參與，提供超過1,000個創科職位空缺，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等熱門工作。未來招聘會將繼續以實體及網上形式舉行，參加者能夠即場與招聘代表，或者於網上平台「Talent Pool」了解各類職位空缺及要求，遞交申請。同場亦設有一系列的求職技巧和打造個人品牌工作坊，以及業內人士分享環節，參加者更可與來自英偉達（NVIDIA）、德勤人工智能研究院及Madhead等專家互動，深入認識AI的最新發展與職業前景。

科技園公司行政總裁黃克強表示，喜見活動反應踴躍，充分展現了行業對AI人才的殷切需求。未來會繼續緊貼市場需要，透過各種主題招聘會，幫助企業重點招募特定領域的人才。

同時，科技園公司宣布，將加強與本地大學包括：香港中文大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學的合作，將本地人才與創新科技職場緊密聯繫，推出全新的人才協作計劃「Talent Foundry」，為他們提供就業生涯規劃，以及專業發展支援，讓年輕人才融入創科社群中。

CES 2025｜科技園公司攜手51間香港初創勇闖CES　破歷年紀錄

另外，華為本周在吉隆坡發布會上，帶來萬眾矚目的「全球首款三摺手機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN：

ETech直擊
華為發布會｜華為公布「三摺機」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN正式登場　港售$25,499　明起開放預訂3月7日上市

記者近日也實測新機到底有幾勁，立刻去片！

ETech試玩
ETech試玩｜上手試玩華為三摺機HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN　超強鉸鏈點摺都得？

更詳盡的上手實測報道，可參考：華為三摺｜上手試玩「電子茅台」HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN　鉸鏈開合自然有驚喜（多圖+有片）

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