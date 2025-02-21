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民主黨解散｜向支持者致歉　羅健熙：頂唔到落去、十分抱歉

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 32 分鐘前

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民主黨主席羅健熙。（彭大偉攝）

民主黨昨晚舉行中委會，宣布將啟動解散程序。民主黨主席羅健熙承認決定來得比較急，惟不便透露背後原因。他亦向支持者致歉，「頂唔到落去，我覺得十分之抱歉。」

羅健熙今早接受電台節目訪問時承認去年12月中委會換屆時尚未有解散想法，是近幾個星期才開始討論，同意決定來得比較突然。被問及有何難言之隱，他重申明白大家都很疑惑，但真的未能分享更多資訊。

民主黨解散｜李華明︰無奈接受

民主黨前立法會議員李華明亦在電台節目稱，一向直接與中央不同部門及機構溝通，曾問民主黨在12月立法會選舉會否獲提名，獲簡單回答：「仲捱到12月咩你哋？」

李華明相信反修例事件後，中央連溫和民主派反對聲音也難容忍，舉例黨內多次租場籌款辦晚宴遭拒，申請賣獎券籌款也不獲批，無奈接受解散，形容感到很可惜。

民主黨解散｜劉兆佳︰唯一出路

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受傳媒訪問指，民主黨難以轉型成為愛國者參選，解散是唯一出路，「既然不能參與香港管治，又不能參與香港的選舉、又難以轉型為愛國者，未必能做到論政團體、壓力團體、公民團體，解散可能就變成唯一出路。」

民主黨解散｜民建聯︰咎由自取

民建聯今日發聲明指，民主黨過去路綫越走偏激，嚴重損害國家安全及香港社會穩定，「宣布解散絕對是咎由自取」，又形容民主黨在各項危害國家安全事件中，「一直都是主要推手及參與者」，如長期在立法會拉布、在反修例運動中支持黑暴、參與「 35＋」初選等，指其解散說明「反中亂港無出路」。

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