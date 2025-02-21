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港鐵｜6旬漢荃灣西站外暈倒亡　港鐵否認助急救休班醫護指稱拒借AED

港聞

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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荃灣西站。（資料圖片）

有休班醫護昨（21日）在社交平台發文指，情人節當日（14日）於荃灣西站外發現有人暈倒後，即上前急救，並請男途人向港鐵借自動體外心臟除顫器（AED），惟直至救護車抵達，仍未借得。該醫護引述男途人指，「落到去見到有位職員，同佢講話要AED，其中一個港鐵職員話唔喺港鐵範圍內唔關佢事，只係話派個職員上去瞭解咗先」，而該職員也無攜AED到場。

醫護其後向港鐵投訴，並慨嘆「人命黎…」，質疑為何非港鐵範圍就不能借用AED、為何不能攜機到場了解，以及作為港鐵作為公共服務機構「點樣唔關你事？個句唔關你事的說話我刻骨銘心，真係唔明點解咁都講得出」

警方回覆傳媒查詢時指，當日下午3時07分接獲報案指有一名男子在荃灣西站出口對開暈倒，人員到場後將該名烏克蘭籍、持護照來港的62歲男子送院仁濟醫院搶救，惟最終不治，案件列「有人暈倒-送院後死亡」處理。

港鐵回應指，當時在場的職員已盡力由車站到現場協助，並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助。港鐵指，翻查當天記錄後，確認當日一名負責維修的職員，在控制室門外收到求助，說有人於車站範圍外之的士站暈倒，指該職員隨即陪同求助人進入車站控制室，拿取AED，其時求助人接報已有人員到場為病者施救，並折返現場；車站的兩名職員亦緊隨其後前往跟進。

港鐵續指，求助人是於下午3時13分，在控制室外接觸維修部同事，而救護車抵達現場的時間為3時12分，指事發過程時間短促，職員已盡力提供協助，而處理事件的溝通過程中，有職員在確認病者位置過程中，曾形容事發地點不在車站範圍，或由此引起求助人誤會。

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