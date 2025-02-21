屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品　行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂　買滿指定金額88折

▲ 屈臣氏買牙膏送$1,065禮品，包括行李箱、易潔鑊、廁紙、可口可樂等，限時2天買滿指定金額88折。

屈臣氏（Watsons）推出限時驚喜2重賞，門市及網店買滿指定金額即享全單88折，更可以超值價$38換購花生油3支。另外，現時購買Darlie好來牙膏，即送總值高達$1,065禮品，當中包括行李箱、易潔鑊，十分超值，即睇下文了解詳情！

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屈臣氏優惠｜買滿$188全單88折

屈臣氏推出限時驚喜2重賞，易賞錢會員於屈臣氏門市或網店購買滿$188，即享全單額外88折，買滿$488更可以$38超值換購「獅球嘜花生香味健康食油3支裝」（價值 $89.9），優惠只限2天，由2月21日至2月22日。

網店優惠碼：MB188

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屈臣氏優惠｜買牙膏送行李箱

屈臣氏亦推出牙膏優惠，凡購買4件「Darlie好來全亮白極緻酵素牙膏」，即送總值$441.2禮品，當中包括：

Darlie 20吋行李箱 1件

王子菁華（室內晾衣）洗衣液900毫升 1件

ORITA 抽濕器－無香（3個裝） 1件

屈臣氏牙線棒50支3盒裝 1件

可口可樂高罐300毫升 4罐裝 1件

屈臣氏優惠｜買8件送$1,065禮品

網店限定優惠，購買8件「Darlie好來全亮白極緻酵素牙膏」，更送價值$1,065禮品，包括：

Darlie 20吋行李箱 2個

王子菁華（室內晾衣）洗衣液900毫升 2件

ORITA 抽濕器－無香（3個裝）1件

屈臣氏牙線棒50支3盒裝 1件

可口可樂高罐300毫升 4罐裝 1件

倩絲4層壓花卷紙單卷裝 原箱27卷

EZ COOK－麥飯石易潔煎鍋 IH 26CM 1件

屈臣氏優惠｜買滿$238加送保暖壺

另外，於指定門市購買Darlie產品滿$238，即加送2公升真空不鏽鋼玻璃保暖壺1個，價值$199。

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