保華子公司清盤｜港大：為保蒲飛路工程順利推展　準備轉換總承建商

▲ 港大表示，正準備按法庭指示更換蒲飛路校園的總承建商。（港大圖片）

保華建業為屬下5間子公司申請委任臨時清盤人獲批。香港大學表示，正準備轉換總承建商，以確保蒲飛路校園工程繼續推展。政府則表示，相信保華的情況對政府和公營機構相關工務工程項目的影響可控。

香港大學傍晚發稿回應表示，大學一直密切監察蒲飛路校園工程項目情況，目前正按法庭決定準備轉換總承建商等相關安排，務求令工程項目可繼續推展。由於相關個案仍處於司法程序，港大稱目前不宜評論有關細節。

政府今日較早前透露，保華旗下公司現正承造13項政府工務工程合約，其中12項是保華與其他建築公司以聯營方式承投。由於大部分是聯營項目，無論保華最後是否清盤，聯營合約的另一方須按合約要求完成餘下的工程，發展局評估有關的聯營承建商有足夠能力承接餘下工程，他們亦表示會繼續履行合約。

政府又表示，保華承接了其他公營機構的工程項目，部分屬聯營項目，因此相信影響同樣可控。至於其他由保華獨自承造的項目，大部分項目的公營機構業主已按機制轉換總承建商，令工程項目可順利完成，小部分項目的業主亦正進行相關安排。

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