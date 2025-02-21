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啟德體育園｜鄭泳舜指部分黃牛飛開價2000元或屬假飛　促警方加強查飛

港聞

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

開幕禮將於下周五（3月1日）舉行，其中8,500張門票於今早10時開售。（資料圖片）

啟德體育園開幕禮8,500張公開發售的門票於今早（21日）迅速售罄，其後立即有有人在二手交易平台網站放售「黃牛飛」。有立法會議員指，部分開價高達2,000元，比原價10元貴近200倍，提醒市民留意可能是偽造門票，切勿購買，並建議警方在開幕禮當日加強抽查門票，以杜絕黃牛黨。

開幕禮將於下周五（3月1日）舉行，其中8,500張門票於今早10時開售，並在約半小時迅速售罄，隨即有人在二手交易平台網站放售門票。

立法會民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜表示，部分黃牛飛標價高達2,000元，面對「炒黃牛」活動再現，他提醒市民，網上聲稱發售的門票可能為偽造，提醒市民不要購買此類門票，以免承受不必要的風險。

他提到，今次公開發售的開幕禮門票採取實名制登記，市民需攜同電子換領券及身份證明文件換取實體入場門票，在取票和入場過程中，主辦單位可能作出抽查，市民若以非官方渠道購得的門票，未必能夠順利進場。

他指出，啟德體育園亦受到《公眾娛樂場所條例》規管，任何人炒賣開幕禮門票有機會獨犯法例。他建議在啟德體育園開幕當日，透過警方等執法部門加強抽查，以杜絕黃牛活動。

他提到，啟德體育園開幕後，將會陸續舉辦體育賽事和演唱會等盛事，他鼓勵主辦單位採用多種方式，除了實名制，也可以採用具動態二維碼的電子門票，以防範轉售行為，確保真正用家能夠購票入場。他亦期望當局適時考慮修訂《公眾娛樂場所條例》，針對打擊黃牛飛訂立具阻嚇力的罰則。

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