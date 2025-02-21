人工智能｜嶺大為全校師生免費提供DeepSeek-R1　秦泗釗：必須學會與AI共存協作

▲ 嶺南大學為全校師生提供免費提供DeepSeek-R1模型。（嶺大提供）

內地研發的人工智能（AI）系統DeepSeek近日風行全國，嶺南大學宣布，昨日（20日）起已為全校提供DeepSeek-R1模型。

嶺大表示，教職員和學生在大學的ChatGPT網站上可便捷地選用GPT-3.5、GPT-4o、GPT-4 Turbo或DeepSeek-R1。

嶺大資訊科技總監表示，DeepSeek-R1的主要優勢在於能展示思考過程，讓師生更容易和準確地調整提示，從而獲得比其他沒有展示思考過程的人工智能模型更理想的回應。他指DeepSeek在技術、數學及編碼方面均表現優異，提供精確且步驟清晰的建議方案，適合用於研究和課業。嶺大相信，DeepSeek-R1可助力提升教與學、進行研究，並加強工作效率。

另外，嶺大校長秦泗釗日前在香港大學和香港工程院合辦的講座中，發表題為「從 ChatGPT 到DeepSeek的突破與高等教育的變革」的演說。他表示，人類已正式進入後人工智能時代，必須學會與AI共存和協作，嶺大亦將生成式人工智能融入到不同課程中，讓學生日後能在職場熟練應用AI技能，同時能避免被AI取代並正確使用AI。

他表示，現時AI在創意方面仍有局限，但假如禁止學生使用AI，學生將無法學會正確而有效地運用AI。至於AI時代下的教師，他認為角色是協助學生樹立正確的價值觀，讓他們明辨是非對錯。

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