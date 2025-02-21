2元乘車優惠｜議員：月限240程可應付需求　民建聯冀受惠金額不變

▲ 消息指，政府將為2元乘車優惠設限，每月上限240程車，10元以上車費則以兩折計算。（陳靜儀攝）

消息指，政府將為2元乘車優惠設限，每月上限240程車，10元以上車費則以兩折計算，預計每年可節省數億元。議員普遍認為每月上限240程能應付長者出行需求。不過，民建聯則希望不改變受惠年齡和受惠金額。

民建聯福利事務發言人李世榮估計，10元以上車費以2折計，是想解決「長車短搭」問題，但對以兩折作為「分水嶺」的成效存疑，期望當局提供更多數據讓公眾評估。

2元乘車優惠｜管浩鳴：踏出第一步 毋須與2元掛鉤

支持調升受惠年齡至65歲的立法會福利事務委員會主席管浩鳴形容，新方案是中間落墨，「至少踏出第一步，變相不一定與兩元掛鈎。」相信方案不會影響長者出行。

勞聯議員林振昇料新方案影響不大，對車程較遠，例如往返機場工作的長者有些許影響，但可接受。雖然未必節省很多錢，但設限封頂，方便政府計數，控制開支。

2元乘車優惠｜田北辰：次數設限改補貼設限更公平

實政圓桌立法會議員田北辰則認為，若將次數設限改為補貼設限更公平。又認為如能加強濫用罰則就更完美，考慮將濫用樂悠卡搭港鐵嘅人列作刑事。

田北辰說，現時不論巴士、小巴都見有人「唔係攞張卡出嚟拍，好多時只係銀包甚至手袋拍咗就算，司機又唔會查，喺呢度就恐怕會有唔少嘅濫用情況。」認為應修例賦權司機抽查權，達至阻嚇作用。

2元乘車優惠｜議員冀半價優惠擴至60至64歲

另外，李世榮和九龍中議員楊永杰均希望巴士公司推行「落車拍卡」，另要求交通營辦商考慮將半價優惠推展至60至64歲。

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責任編輯：戴朗希