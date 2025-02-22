聯網規劃｜港島東西聯網重整　料港島產科或二合一

▲ 港島東及港島西聯網重整，產科服務料是探討方向之一。(資料圖片)

港島東及港島西聯網將於一年內合併，醫務衞生局局長盧寵茂昨（21日）在立法會衞生事務委員會形容合併只涉小部分服務重整，基本服務不受影響，較複雜服務需由專家作決定。有前公院聯網總監相信，較複雜及緊急的專科是整合對象，料當局討論將港島產科「合二為一」 。

昨日多名立法會議員對於港島東及港島西聯網合併表示憂慮，民建聯梁熙昨稱有「消息」和「內部文件」流出，東區醫院將會削減及取消數個服務，包括婦產科急症、腦創傷、急性心肌梗塞以及腦中風。前港島西及港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，相信一些複雜而病情較急的第三及第四層服務，預料是整合對象，由於近年本港出生率低，東區醫院及港島西醫院的產科服務整合，料是其中一個討論方向。

按照醫管局網頁基本資料，目前東區醫院有12個專科及4個分部。港島西瑪麗醫院，作為第四層醫療中心以及教學醫院，則設有17個專科，以及病理部，該院設有的專科包括東區未有提供的心臟暨胸肺外科、微生物學科等（見表）。

盧寵茂昨表示，東區醫院外科、內科、婦科、兒科及骨科均會獲保留，重整服務僅佔小部分，部分行政服務可能需要精簡。盧寵茂形容，聯網合併並非「東食西」或「西食東」，亦非「瑪麗（醫院）係大，東區（醫院）係細」。盧寵茂亦指，東區醫院擅長微創外科手術，當中做到優勢互補。他強調，較複雜服務並非於聯網作規劃，需由專家作決定。

前港島西及港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，相信當局已有初步方案，一些較複雜而病情較急的第三及第四層服務，由於需要24小時提供服務，所需人力資源較多，整合服務可令人手「兩隊變一隊」，醫生將於整個港島當值，減少人手負擔。他舉例指，由於近年本港出生率低，東區醫院及港島西醫院的產科服務整合，預料是其中一個討論方向。

陸表示，即使當局有意願整合，尚需交由各專科的專家討論可行性，其中產科就需考慮運送孕婦到院的問題，孕婦緊急服務爭分奪秒，相信需要小心考慮。他指，相信當局有足夠的地域及交通數據，評估對病人運送所造成的影響，亦需就救護車運送作出調整。

陸提到，聯網服務整合過往曾有發生，90年代政府曾大量關閉產房，九龍區聯網重新劃界。他預料港島區整合會是頗為複雜方案，亦料有醫院高層人員憂「阿頭會變阿二」，不免會影響士氣，另外市民更關注東區醫院服務刪減，當局需有足夠數據說服公眾。