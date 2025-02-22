蘋果AI｜Apple Intelligence將支援更多語言　包括簡體中文嗎？

▲ Apple Intelligence即將支援更多語言，包括簡體中文。

蘋果（Apple)個人智能系統 Apple Intelligence即將支援更多語言，包括法文、德文、意大利文、葡萄牙文 (巴西)、西班牙文、日文、韓文、簡體中文，以及新加坡與印度的當地英文版本。

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以上語言支援將隨 iOS 18.4、iPadOS 18.4 與 macOS Sequoia 15.4 於 4 月一同推出，適用於全球絕大部分地區。即日起，開發者可測試以上語言支援版本。

歐盟地區的 iPhone 與 iPad 用户將可首嘗 Apple Intelligence 功能；同時，Apple Intelligence 亦將以美國的英文版本，擴展至新平台Apple Vision Pro，協助用户以全新方式溝通、協作，以及表達自我。

Apple Intelligence 更多新功能將於未來數月陸續面世，包括更多 Siri 相關功能。Apple Intelligence相關運作採用裝置上內置運作，即意味眾多驅動 Apple Intelligence 的模型完全內置運行。為了運行需要更多應對能力的複雜指令，Apple 革新突破的「私密雲端運算」將 iPhone 的私隱與安全延伸至雲端，解鎖更多智能功能。用戶的資料絕不會分享予 Apple 或被 Apple 儲存，只會用以完成用戶指令。