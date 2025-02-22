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江嘉敏離開TVB︱江嘉敏宣布結束與TVB賓主關係　Kaman跳出舒適圈：一個新的開始

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

江嘉敏宣布離開TVB，結束9年賓主關係。

【江嘉敏 / 離開TVB / 親親我好媽】江嘉敏（Kaman）離開TVB！近年不少藝人陸續離開大台，在今日（2月22日）凌晨，江嘉敏在個人社交平台上載數張在TVB拍的照片及騷「散水餅」發文，表示結束與TVB 9年的賓主關係。

她形容加入TVB：「這是一段充滿感恩、成長與回憶的旅程」，同時今次離開是懷著「感慨與不捨」。同時感謝曾合作監製、導演、編劇、製作團隊和梳化服同事，稱：「因為你們的辛勤付出，讓我能夠在銀幕上展現自己的才華。」

最後，江嘉敏表示「雖然即將要離開Tvb這個舒適圈，但這並不是結束，而是一個新的開始。」並透露：「未來的日子裡，我會繼續努力，挑戰更多不同的角色與工作。」並向影迷承諾「全新的江嘉敏很快就會跟大家見面，繼續為大家帶來更多驚喜和感動。」

TVB小花丨江嘉敏曬修身成果　Kaman騷水著照：一年比一年熱【多圖】

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江嘉敏離開TVB︱憑《親親我好媽》彈起

現年30歲的江嘉敏在2017年加入TVB，在大台首齣參演的劇集為《親親我好媽》，並憑學生妹形象成功跑出受關注，成為TVB上位小花，之後參演在《兄弟》、《食腦喪B》、《新四十二章》等劇集。

江嘉敏在TVB的9年期間，曾多次獲提名「萬千星輝頒獎典禮」飛躍進步女藝員、最佳女配角及最佳女主角等，惜未能獲獎。

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江嘉敏離開TVB︱傳與馮盈盈反目

因樣子甜美及甚豐滿上圍令江嘉敏成宅男女神，可是常被批衣著品味差，而且近年身形變化變化飄忽，不時被指發福走樣，不過又很快又重回好身段。

此外，在2020年，馮盈盈被爆與江嘉敏齊上何猷亨的億元遊艇開船P，事後馮盈盈表示當日是江嘉敏提出邀請，此言一出，江嘉敏在個人社交平台疑借玩Wakesurf語帶雙關暗指「被拖落水」。

之後，江嘉敏又再發文寫道：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。」充滿火藥味，令外界推測江嘉敏與馮盈盈因「船P事件」反目。

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江嘉敏離開TVB︱異性緣旺多緋聞

事實，江嘉敏異性緣旺，屢傳緋聞，當中包括與有婦之夫王浩信因合作《兄弟》傳出二人搭上。

而江嘉敏自2022年與拍拖4年的電競高層男友分手後，自去年起頻頻大曬收大紮鮮花照片，又騷多個名牌手袋，由此傳她撻着醫學美容集團創辦人兼家庭醫生陳正寧，在今年情人節於社交平台騷收花照放閃，疑在蜜運之中，由此也有網民猜測她離巢待嫁。

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江嘉敏離開TVB︱Kaman離開發文全文如下：

各位親愛的敏迷、同事以及朋友們，
今天我要給大家一個意料之外的大驚喜——我要離開TVB這個美好的大家庭啦！ 
9年，說長不長，說短不短，但對我來說，這是一段充滿感恩、成長與回憶的旅程。
當我坐下來寫這篇文時，心中充滿了感慨與不捨。9年前，我懷著對演藝事業的憧憬來到了TVB。這裡不僅是我的工作場所，更是我成長與學習的搖籃。在這裡，我遇見了許多優秀的同事和朋友，他們的支持與鼓勵讓我在每一個挑戰中都能勇敢前行。
回首過去，從我初出茅廬的青澀到如今的成熟，每一部作品、每一次拍攝，都是我生命中無可替代的回憶。感謝珍姐每次都讓我衝進妳的房間哭光所有紙巾；感謝關永忠監製給我一個機會讓大家認識江嘉敏；感謝陳維冠監製在我低潮的時候扶我一把；感謝關樹明監製、吳冠宇監製、梁材遠監製、方駿釗監製、王心慰監製和林志華監製給予我機會，讓我成為不同的江嘉敏。還有樂小姐和經理人們，謝謝你們的提點和照顧。沒有TVB和你們的栽培，就沒有今天這個江嘉敏。
要感謝每一位監製、導演、編劇、製作團隊和梳化服同事，因為你們的辛勤付出，讓我能夠在銀幕上展現自己的才華。每一位觀眾的喜愛和支持，更是我前行的動力。
在TVB的這段旅程，我遇到了許多難忘的人和事，有歡笑也有淚水。這段旅程讓我學會了許多，不僅是演技上的提升，更是生活中的寶貴經驗。我非常感激那些在這段時間裡給予我支持和愛的人，你們的鼓勵讓我有力量走到今天。我將永遠珍惜在這裡的每一刻，這段回憶將會是我心中最美好的財富。
最後，衷心感謝所有支持我的朋友和愛我的人，你們就是我最大的動力。雖然即將要離開Tvb這個舒適圈，但這並不是結束，而是一個新的開始。未來的日子裡，我會繼續努力，挑戰更多不同的角色與工作。全新的江嘉敏很快就會跟大家見面，繼續為大家帶來更多驚喜和感動。
江嘉敏 Kaman 
2025

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