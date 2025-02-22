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啟德體育園開幕禮｜體育園開幕門票網上出售　羅淑佩稱已聯絡警方調查籲市民防騙

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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有人把體育園開幕門票在網上出售，羅淑佩呼籲市民小心受騙。（經濟日報圖片）

【啟德體育園 / 開幕禮門票 / 黃牛】啟德體育園將於下星期六（3月1日）開幕，當局出售的8000多張開幕禮門票即日售罄。對於網上有聲稱門票出售，文化體育及旅遊局局長羅淑佩呼籲巿民小心防騙，局方已與警方聯絡，會對炒賣門票情況有行動，但無透露細節。

啟德體育園開幕禮｜啟德開幕禮門票今早開賣　準時登入已有逾5萬人排隊購票

羅淑佩出席商台節目《政經星期六》時表示，任何人以較原本票值高的價錢出售門票都構成炒賣，她明白外界關注情況，已聯絡警方調查。

她表示，當局提供的電子換領券需要再兌換成門票，現時不會有門票在手，當局正研究行動細節，暫時不會透露，又指出，如果要以高過票面價值搶購門票，只會助長「黃牛」出現。她提到，如果巿民換票後，想給予更想到場觀賞的家人是無問題。

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至於開幕禮的表演，羅淑佩表示，表演嘉賓有不同年齡層的唱家班和演藝巨星，希望巿民期待。至於會否有新增嘉賓，她說仍在努力中，現時要繼續「賣關子」。

羅淑佩又提到，早前有兩次在3個啟德體育園場館進行的測試涉及超過6萬人，效果良好；就場館的燈光音響以及出入安排，當局曾提出建議及微調，強調任何大型活動都有針對部署及人手安排，體育園方面亦取得很多經驗。

啟德體育園開幕禮｜羅淑佩否認錄播涉及央視技術問題　四台延時聯播反映社會重視

啟德體育園｜啟德開幕禮票價10元2.21起發售　羅淑佩：只設轉播為提供最佳鏡頭角度版本

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