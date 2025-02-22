  • 17°C
香港時間：2025222日 (六) 11:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2元乘車優惠｜乘車優惠10元以上車資改兩折　有議員稱對新界長者不公平

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

乘車優惠10元以上車資改兩折，有議員稱對新界長者不公平。

【2元乘車優惠 / 新界長者 / 財政預算案2025】新一份《財政預算案》下周三（26日）公布，據了解，政府考慮將長者兩元乘車優惠改為每日上限8程，車資10元以上改為以兩折計算，但維持60歲或以上繼續享有優惠。

財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限　公務員凍薪、凍「跳point」

立法會社福界議員狄志遠在商台節目《政經星期六》說，很少長者每日會乘搭多過8程車，認為有關措拖對減少政府支出無實質效果。

他又指出，車資10元以上改為兩折計算，住在元朗、天水圍等新界地區的長者出市區探望孫兒時，需要比住在市區的長者支付較多車費，令他們覺得不公平。

點擊圖片放大
+5
+4

2元乘車優惠｜田北辰認為「分段收費」不可行

工聯會立法會議員鄧家彪認為，有關措施可以解決政府補貼車資「無底洞」的問題，但對於每天都要長途跨區照顧孫兒的長者有影響，希望日後隨著巴士加價，10元以上兩折的這條界線可以調整。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，有關措施可以接受，歡迎政府接納他提出10元以上車資改為兩折計算。

他認為，「分段收費」的方法不可行，因為如果長者樂悠咭可以分段收費，一般市民或會要求分段收費；如果很多人分段乘車，過海巴士線的乘客量會大跌，屆時巴士公司會向政府申請加價。

財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬

財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收

財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
17:10 2025/02/07
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收
15:29 2025/02/10
財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
15:37 2025/02/11
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限　公務員凍薪、凍「跳point」
23:32 2025/02/18
財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限　公務員凍薪、凍「跳point」

你可能感興趣

財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
17:10 2025/02/07
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收
15:29 2025/02/10
財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額　開放籃球博彩增稅收
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
15:37 2025/02/11
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
田北辰 鄧家彪 狄志遠 工聯會 網絡熱話 立法會 新界 補貼 鐵路 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲
大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲
網絡熱話︱操普通話男九龍灣尋女途人至女廁「代送M巾」　内情曝光：恐有埋伏！
網絡熱話︱操普通話男九龍灣尋女途人至女廁「代送M巾」　内情曝光：恐有埋伏！
變化驚人｜57歲前TVB「御用八婆」 轉戰內地　外貌被指再走下坡嚇窒網民：怎麼變成這樣了
變化驚人｜57歲前TVB「御用八婆」 轉戰內地　外貌被指再走下坡嚇窒網民：怎麼變成這樣了
急症室最長等候時間（02月22日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月22日 時間04:05）
2元乘車優惠｜消息：10元以上車資改兩折　另限每月240程
2元乘車優惠｜消息：10元以上車資改兩折　另限每月240程