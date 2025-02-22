2元乘車優惠｜乘車優惠10元以上車資改兩折　有議員稱對新界長者不公平

▲ 乘車優惠10元以上車資改兩折，有議員稱對新界長者不公平。

【2元乘車優惠 / 新界長者 / 財政預算案2025】新一份《財政預算案》下周三（26日）公布，據了解，政府考慮將長者兩元乘車優惠改為每日上限8程，車資10元以上改為以兩折計算，但維持60歲或以上繼續享有優惠。

財政預算案2025｜李浩然倡長者乘車優惠每月設補貼上限 公務員凍薪、凍「跳point」

立法會社福界議員狄志遠在商台節目《政經星期六》說，很少長者每日會乘搭多過8程車，認為有關措拖對減少政府支出無實質效果。

他又指出，車資10元以上改為兩折計算，住在元朗、天水圍等新界地區的長者出市區探望孫兒時，需要比住在市區的長者支付較多車費，令他們覺得不公平。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2元乘車優惠｜田北辰認為「分段收費」不可行

工聯會立法會議員鄧家彪認為，有關措施可以解決政府補貼車資「無底洞」的問題，但對於每天都要長途跨區照顧孫兒的長者有影響，希望日後隨著巴士加價，10元以上兩折的這條界線可以調整。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，有關措施可以接受，歡迎政府接納他提出10元以上車資改為兩折計算。

他認為，「分段收費」的方法不可行，因為如果長者樂悠咭可以分段收費，一般市民或會要求分段收費；如果很多人分段乘車，過海巴士線的乘客量會大跌，屆時巴士公司會向政府申請加價。

財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠 按通脹調整公僕薪酬

財政預算案2025｜鄉議局倡二元乘車優惠設每月使用限額 開放籃球博彩增稅收

財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠 籲先解決長車短搭問題 可研設上限

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】