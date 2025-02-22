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全運會｜深港馬拉松賽明天舉行　深圳灣口岸部分時段暫停服務

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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深港馬拉松賽明天（23日）舉行，深圳灣口岸部分時段暫停服務。

【馬拉松測試賽 / 全國運動會 / 深圳灣口岸】深港馬拉松賽暨第十五屆全國運動會馬拉松測試賽明天在深圳和香港舉行。

為配合測試賽，深圳灣口岸的出入境通關服務將於星期日（23日）凌晨2時至上午11時暫停，禁止旅客及車輛進入口岸，深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處亦將實施臨時管控措施。持有深圳灣口岸許可證的跨境車輛可使用落馬洲、香園圍及文錦渡口岸出入境。

全運會｜全運會馬拉松測試賽將在下月23日舉行　當日將調整深圳灣口岸通關時間　

經深圳灣口岸來往香港和內地的跨境直通巴士、專營巴士、小巴、的士亦將在有關時段暫停服務。

當局呼籲旅客選擇其他口岸前往深圳；港鐵東鐵綫、九巴B1、B9號線、落馬洲——皇崗口岸穿梭巴士及各跨境直通巴士等，將視乎需要加強班次。

明日（23日）深圳灣口岸部分時段暫停服務。（資料圖片）

今次賽道全長42.195公里，其中香港段21.841公里。起點設於深圳灣體育中心，經深圳灣口岸進入香港，途經深圳灣公路大橋和港深西部公路高架橋，然後按相同路線折返深圳灣口岸，終點亦為深圳灣體育中心。女子組及男子組賽事分別將於早上7時及7時30分起跑。

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