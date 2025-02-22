財政預算案2025｜羅淑佩稱預算案料公布今年旅客估算數字　指「超級3月」將舉行多項盛事

▲ 羅淑佩稱預算案料公布今年旅客估算數字 。（資料圖片）

【羅淑佩 / 旅客量 / 財政預算案2025】文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，本港今年旅客的估算數字預料將於《財政預算案》當中公布。

她今日（22日）在一個電台節目說，本港去年旅客達到4500萬人次，今年有更多盛事，如港產大熊貓亮相及啟德體育園開幕等，都會有助旅客增加，但強調當局不單追求數字同時追求質量。

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財政預算案2025｜「超級3月」有多項盛事舉行

羅淑佩形容下個月為「超級3月」，因為有多項盛事舉行。繼啟德體育園會3月初開幕，已取得香港人身份的球手奧蘇利雲和卓林普會於啟德體藝館出戰世界格蘭披治桌球大獎賽；之後國際七人欖球賽亦會首次於啟德主場館舉行。藝術方面就有包括巴塞爾藝術展香港展會等活動。

她提到，海洋公園入場人數近月上升，中央贈送的一對大熊貓「安安」及「可可」到港後，聖誕節及新年入場人次增加；一對龍鳳胎大熊貓與公眾會面後，每日平均入場人數都上升。

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財政預算案2025｜羅淑佩：M品牌計劃撥款將考慮吸引力

另外，羅淑佩表示，支持舉行大型體育活動的M品牌計劃的配對撥款將會考慮用得更精準，包括要有一定吸引力，她認為如果未必直接帶來很多經濟收益，會否以其他方法協助，例如推廣，但現金資助就要考慮修訂，當局審批時會看得更清楚。

她指出，如果有具吸引力的大型項目，本港不可落後於人，若果項目有足夠資金，相信商界或主辦方可負擔更多。

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