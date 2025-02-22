  • 17°C
香港時間：2025222日 (六) 13:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題

港聞

撰文： 文體藝online

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

（陳凱琳IG）

【陳凱琳 / 行山 / 香港小姐】港姐冠軍陳凱琳（Grace）近幾年專心經營個人社交平台成功成為人氣KOL，在去年起，陳凱琳愛上行山，不時分享行山照，並完成每月行山一次的目標，今年她仍堅持繼續。

可是在昨晚（2月21日），陳凱琳於個人IG發長文分享近日在完成每月一次行山任務時，幾乎要放棄的感受。

親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島　攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然

陳凱琳表示，因今次行山在寒冷的天氣下進行，身體在過去的一個月忙碌工作下原來已透支，精疲力盡，故今次行山令她感到相當疲憊，但為了不讓朋友失望，在朋友的鼓勵下最終勉強完成。

點擊圖片放大
+26
+25

Grace又透露近期做了身體檢查，報告指她的身體沒大問題，但鐵含量恢復得相當慢，相信這與她長期疲勞有關，也讓她意識到對自己的健康負責，好好照顧健康。

不過，她仍會堅持行山，覺得有相當多得益，並表示下約會繼續行山。

星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民     爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚

圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見

星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島　攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然
12:50 2024/05/20
親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島　攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然
圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
16:10 2024/09/09
圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民 爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚
16:56 2024/10/04
星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民 爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚
星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界
20:42 2025/01/14
星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界

你可能感興趣

親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島　攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然
12:50 2024/05/20
親子好去處︱陳凱琳單拖攜兩子玩轉南丫島　攀岩划艇+認識昆蟲+探索大自然
圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
16:10 2024/09/09
圈中靚媽丨陳凱琳自揭大仔「玩失蹤」　當年選港姐前張瑪莉給寶貴意見
星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民 爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚
16:56 2024/10/04
星二代｜陳凱琳行山抱大仔危站大石嚇壞網民 爆兒子曾「玩失蹤」崩潰落淚
陳凱琳 娛樂人物職業 演員 KOL 香港小姐 行山 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲
大S離世︱范瑋琪一家染流感後出席聚會遭炮轟「害死大S」　曝對話首度發聲
心臟健康｜打工仔壓力大長期放縱吃1類型食物　致糖尿兼洗腎50歲心臟似80歲
心臟健康｜打工仔壓力大長期放縱吃1類型食物　致糖尿兼洗腎50歲心臟似80歲
變化驚人｜57歲前TVB「御用八婆」 轉戰內地　外貌被指再走下坡嚇窒網民：怎麼變成這樣了
變化驚人｜57歲前TVB「御用八婆」 轉戰內地　外貌被指再走下坡嚇窒網民：怎麼變成這樣了
猝死意外︱荃灣西站外籍男子猝死　休班醫護即時CPR 批港鐵職員拒借AED機【附港鐵回應】
猝死意外︱荃灣西站外籍男子猝死　休班醫護即時CPR 批港鐵職員拒借AED機【附港鐵回應】
2元乘車優惠｜消息：10元以上車資改兩折　另限每月240程
2元乘車優惠｜消息：10元以上車資改兩折　另限每月240程