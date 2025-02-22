香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題

▲ （陳凱琳IG）

【陳凱琳 / 行山 / 香港小姐】港姐冠軍陳凱琳（Grace）近幾年專心經營個人社交平台成功成為人氣KOL，在去年起，陳凱琳愛上行山，不時分享行山照，並完成每月行山一次的目標，今年她仍堅持繼續。

可是在昨晚（2月21日），陳凱琳於個人IG發長文分享近日在完成每月一次行山任務時，幾乎要放棄的感受。

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陳凱琳表示，因今次行山在寒冷的天氣下進行，身體在過去的一個月忙碌工作下原來已透支，精疲力盡，故今次行山令她感到相當疲憊，但為了不讓朋友失望，在朋友的鼓勵下最終勉強完成。

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Grace又透露近期做了身體檢查，報告指她的身體沒大問題，但鐵含量恢復得相當慢，相信這與她長期疲勞有關，也讓她意識到對自己的健康負責，好好照顧健康。

不過，她仍會堅持行山，覺得有相當多得益，並表示下約會繼續行山。

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