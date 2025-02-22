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混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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混血肥仔被指出軌偷食丁丁。

【混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子 / 丁彥均 / 丁丁 / 古天樂】網台「BBO」創辦人「混血肥仔」曾達恩（Tommy）被爆偷食公司女主持丁彥均 （丁丁）。事件曝光後，丁丁發聲明指沒有介人別人婚姻，隨後混血肥仔發文，稱與太太芊蕙子已簽分居協議書。

可是，之後遭芊蕙狙擊，逐點撃破踢爆混血肥仔大話連篇，指「未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件」，同時稱對方在去年10月親口承認婚內出軌。

混血肥仔偷食︱芊蕙子發文逐點撃破混血肥仔千字文　踢爆丈夫去年親認婚內出軌

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混血肥仔離婚︱混血肥仔丁丁曾齊到德國

於是網民「金田一上身」，發現BBO在去年10月發布混血肥仔與丁丁齊出埠在德國拍攝的旅遊片，二人同遊超市、齊做街訪等。

當中丁丁為入德國最難入的club「Berghain」，丁丁穿小背心及熱褲，之後更騷緊身性感「戰衣」，該「黃金畫面」亦成BBO影片經典場面，堪稱搏到盡的最佳員工。

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混血肥仔離婚︱泰國拍片藏玄機

其實混血肥仔與丁丁不時齊出埠工作，在去年3月，他們與古天樂在泰國拍片。古天樂在昨日（2月21日）古天樂出席活動，被問到混血肥仔出軌一事，他回答：「我諗私人事，就由佢私人去處理。」並呼籲大家：「唔好追問佢太多，畀啲空間佢。」

另外，當日3人曾在泰國曼谷唐人街拍片時，混血肥仔與丁丁在街邊食胡椒豬肚湯，坐在車內的古天樂聲控要求丁丁：「直接喺你個口度，餵落肥仔把口度。」兩人聽後面有難色，然後古仔笑稱：「我已經幫你（肥仔）搞掂離婚證書嗰啲嘢㗎啦！」

網民由此指古天樂「神預言」，甚至有人懷疑古天樂當時已知混血肥仔婚姻出問題。

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混血肥仔離婚︱古天樂被封「神預言」

對於被網民封「神預言」，古天樂稱自己當時只是講笑，並說：「覺得摷到嗰段片嘅網民先係神。」真係話時話，啲網民都幾鍾意摷嘢。」

當問他有沒有意見可提供給混血肥仔時，古天樂無奈稱這是私人事，自己也不知可以講甚麼，稱只可以叫對方先休息一下而已。

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混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾

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