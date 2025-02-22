驅魔黑修女︱宋慧喬睽違回歸大銀幕　新作開畫奪亞洲多地票房冠軍

▲ 宋慧喬新作《驅魔黑修女》。

【宋慧喬 / 驅魔黑修女 / 韓國女星】宋慧喬出道20多年，香港觀眾一定不會對她感到陌生，由劇集《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》，到近年爆紅的《黑暗榮耀》，還有與梁朝偉拍擋、王家衛執導的電影《一代宗師》，她創造無數人氣角色，紅遍亞洲。

《驅魔黑修女》是宋慧喬睽違大銀幕10年的回歸之作，她更是首度挑戰驚悚題材，電影甫上映即奪韓國、台灣等亞洲多地開畫票房冠軍。

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驅魔黑修女︱展現非一般修女形象

宋慧喬在《驅魔黑修女》中飾演非常破格的猶利亞修女，除了打破修女不能執行驅魔儀式的禁忌，她更與巫師跨信仰聯手驅魔，平常她煙不離手，也會說髒話破口大罵，展現非一般的修女形象。

對此，宋慧喬表示：「我第一次在戲中抽煙，一開始非常苦惱，因為我是不抽煙的人。後來我專注於這個角色，在電影開拍前半年就開始練習抽煙。」

因戲中有大量驅魔場面，宋慧喬需要不停練習背誦祈禱文，稱：「一起床就背，洗澡時也繼續背，洗碗洗到一半又開始背起來，就這樣終於將祈禱文背好了。而且在戲中我要與惡靈對抗，所以會很費力，身體常常會突然僵硬。演戲這件事真的很難，這次的作品對我而言也很困難，我覺得是個挑戰。」

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