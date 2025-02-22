歐倩怡食物中毒｜歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔　Cindy臥病無人照顧靠自己

▲ 歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔，獨自煲粥食惹人憐。

【歐倩怡 / 食物中毒 / 米線】歐倩怡（Cindy）與視帝郭晉安在去年5月宣布離婚後話題不斷，而Cindy亦復出幕前。

不過，歐倩怡在昨日（2月21日）疑食物中毒，並於凌晨發布多個IG story分享病況，指自己身體不適，整晚又屙又嘔。

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歐倩怡在限時動態上載躲在床上的照片，只見她的面色不佳，表情痛苦，緊閉雙眼休息。

她寫道：「成晚又屙又嘔，唔知食錯乜，大家都要小心啊～～～」隨後，歐倩怡再解釋稱可能因食物不清潔所導致：「今朝問番同我一齊去食米線嘅朋友，都係屙嘔，可能啲食物唔乾淨，唔好去啊～～～」

休息約大半日後，她再騷曬出一碗白粥的照片稱：「自己煲咗粥食。」似乎在強調沒人照顧，一切靠自己。

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經過一天的休養後，歐倩怡再在限時動態報平安，稱：「多謝大家關心同問後，我好好多了，無嘔，仲有少少屙，同埋少少發燒；多謝『健康關注組』監製體諒，明天我出席唔到活動了，唯有下次見大家啦。」

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