Disney+動畫︱Pixar全新原創劇集《贏定輸》　用一場球賽8個角色剖析成長路上心理歷程

▲ Pixar首部原創劇集《贏定輸》。

【Disney+ / Pixar / 贏定輸 / 串流】Disney+已獨家上線彼思動畫製作室（Pixar）首部原創劇集《贏定輸》（Win or Lose）。劇集共8集，於每集深度剖析8個角色各自於一場大型壘球錦標賽開鑼前一周的心路歷程。

其實《贏定輸》承繼《玩轉腦朋友》（Inside Out ）系列理念，然後再深入探討人生與成長。當面對成長種種挑戰，以及社會將我們以「優劣勝負」強行分類，《贏定輸》將會以獨特的角度，與你從8個角色、8個故事情節當中再次反思及理解成長旅程的不同面向。

Disney+動畫︱Pixar原創動畫劇集《贏定輸》下月上架 8個小故事交織人生甜酸苦辣

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Disney+動畫︱成長路如球賽

劇中，壘球隊教練對白：「無論結果係點，你哋都會係贏家！」，便為《贏定輸》寫下註腳。

其實成長路如球賽一樣充滿選擇及挑戰，難免以勝利及失敗作為追求的準則，但劇集以不同視角重新定義何謂「贏」與「輸」，提醒我們不應受結果所約束，卻應該着重過程，從中找到快樂，學習成長。看輕贏輸勝敗，勇於作出選擇，只要踏出忠於自我的第一步，大家都是贏家。

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