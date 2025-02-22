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傑出運動員｜傑出運動員選舉正接受投票　結束將在4月公布

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

傑出運動員選舉正接受投票，結束將在4月公布。（資料圖片）

【傑出運動員 / 投票選舉 / 霍震霆】「傑出運動員選舉」正接受公眾投票，港協暨奧委會會長霍震霆表示，過去一年香港在巴黎奧運及不同賽事都獲驕人成績，對運動員而言最重要是市民支持。

他說，今次選舉中，除了有大賽經驗運動員獲提名外，亦有不少後起之秀，希望令大家認識默默耕耘的運動員，以投票的方式為他們打氣，呼籲市民踴躍投票。

巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？　香港各級運動員薪酬福利一覽

今屆的「傑出運動員選舉」共有116組提名，設有4個獎項，分別是傑出男、女運動員、最佳運動隊伍以及組合，市民可在下月9日前在網上投票支持心儀的運動員，結果在4月公布。

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上年度香港傑出運動員得獎名單：

  • 星中之星（男、女）：張家朗、何詩蓓
  • 香港傑出運動員（男）：張家朗、許龍一、朱文佳、黃鎮廷、黃澤林
  • 香港傑出運動員（女）：何詩蓓、江‍旻憓、吳安儀、杜凱琹、劉慕裳
  • 香港最佳運動隊伍：香港足球代表隊
  • 香港最佳運動組合：鄧俊文、謝影雪（羽毛球混雙組合）；林新棟、王瑋駿（賽艇男子雙人單槳艇）；張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨（男子花劍港隊）

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