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香港小姐︱「粗口港姐」梁允瑜自揭被病魔折磨　壓力爆煲患玫瑰糠疹停工半年休養

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撰文： 文體藝online

發布時間： 31 分鐘前

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梁允瑜

【梁允瑜 / 香港小姐 / 粗口港姐】現年27歲的梁允瑜（Chole）身材出眾，參選2021年香港小姐時本來被視為大熱之一，可是梁允瑜曾用粗口鬧前度的影片流出損形象，被封「粗口港姐」。

負面新聞纏身的她，更在港姐準決賽的首輪已被淘汰，當時梁允瑜得知結果明顯愕然及不悅。而當年三甲分別為宋宛穎、梁凱晴、邵初，同屆陳星妤、陳懿德現在更是受TVB力捧。

雖然落選，她後來也順利入TVB當藝人，曾參演TVB皇牌劇《愛·回家之開心速遞》 、台慶劇《黑色月光》等，可是出鏡機會稱不上很多。

香港小姐丨梁允瑜瑞士旅遊炒車　手腳受傷反被爸爸話：黐黐哋

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香港小姐︱壓力爆煲患玫瑰糠疹

不過，梁允瑜十分積極經營個人社，一向喜歡四圍去的她，更不時在個人社交平台上載旅行靚相。

可是，她近日接受媒體訪問自爆患怪病，自揭在港姐落選後，曾因輿論攻擊導致壓力爆煲導致患玫瑰糠疹，結果花半年時間才康復。

之後，梁允瑜重新出發，並調節心態，現在明白當藝人很講運氣，自勉暫時只是機會未到，同時明白「機會只留給有準備的人」，現在要先努力裝備自己，待機會來到時才不會功虧一簣。

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