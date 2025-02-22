劇組事故｜內地熱播劇《漂白》劇組出事　疑替身演員頭部被SUV直接碾過

▲ 內地熱播劇《漂白》劇組被曝醜聞，疑替身演員頭部被SUV直接碾過。

由內地新晉小花趙今麥、實力派男演員郭京飛領銜主演的開年熱劇《漂白》，由早年東北地區一起連環殺人案件改編。

該電視劇爭議不斷，劇播期間被前南方都市報記者指控抄襲其早年的深度報導；又被發現涉嫌洗白兇手。

而今日（22日）有人在微博上傳一則影片，直接「引爆」熱搜，指疑似《漂白》劇組拍攝期間，替身演員直接被一輛SUV碾過頭部。

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劇組事故｜SUV碾過替身演員

1名擁有26.7萬粉絲的娛樂博主上傳影片稱「這是《漂白》劇組？車是不是碾了替身的頭？現在人沒事吧？」隨後便有網民找到《漂白》劇集中相對應的片段，認為影片正是該劇組的拍攝現場。

據影片可見，當時可能處於拍攝狀態，1名疑似女主演趙今麥的替身演員散下頭髮倒在馬路上，而一輛大型SUV快速駛過，輪胎直接碾軋過替身演員頭部或身體，影片中還傳出慘叫聲。

指拍攝結束後，該名演員長時間蜷縮在地，表情十分痛苦，左側膝蓋大面積泛紅，猜測傷勢不輕，現場有工作人員圍觀了解情況，不知後續是否有及時送往醫院救治。

劇組事故｜替身演員回應遭網民質疑真實性

此事迅速登頂內地社交平台熱搜榜榜首，涉事替身演員回應，否認她的頭部被碾軋，而是手臂擦傷，並上傳在醫院的就診記錄，現已恢復正常生活。

不過，鑑於此前該電視劇的諸多爭議，加之該名演員的微博是今日臨時註冊，不少網民對此說法並不買賬，猜測她做此回應是身不由己，亦有人認為該賬戶並非當事人。

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劇組事故｜網民：替身演員的命也是命

此外，此事引起熱議，不少人憤怒劇組為拍攝影片輕視生命的行為，「替身演員的命也是命」、「替身也是人啊」、「呼籲劇組重視和保證替身演員的人身安全！」、「劇組就這麼對待一條活生生的命？」。

另外，網絡還流傳一張圖片，疑似《漂白》出品人「左四右五」發帖回應稱「劇組拍戲出點事故太正常了，別帶節奏。」更是引起網民眾怒。

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