  • 17°C
香港時間：2025222日 (六) 18:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劇組事故｜內地熱播劇《漂白》劇組出事　疑替身演員頭部被SUV直接碾過

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

內地熱播劇《漂白》劇組被曝醜聞，疑替身演員頭部被SUV直接碾過。

由內地新晉小花趙今麥、實力派男演員郭京飛領銜主演的開年熱劇《漂白》，由早年東北地區一起連環殺人案件改編。

該電視劇爭議不斷，劇播期間被前南方都市報記者指控抄襲其早年的深度報導；又被發現涉嫌洗白兇手。

而今日（22日）有人在微博上傳一則影片，直接「引爆」熱搜，指疑似《漂白》劇組拍攝期間，替身演員直接被一輛SUV碾過頭部。

歐倩怡食物中毒｜歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔　Cindy臥病無人照顧靠自己

點擊圖片放大
+7
+6

劇組事故｜SUV碾過替身演員

1名擁有26.7萬粉絲的娛樂博主上傳影片稱「這是《漂白》劇組？車是不是碾了替身的頭？現在人沒事吧？」隨後便有網民找到《漂白》劇集中相對應的片段，認為影片正是該劇組的拍攝現場。

據影片可見，當時可能處於拍攝狀態，1名疑似女主演趙今麥的替身演員散下頭髮倒在馬路上，而一輛大型SUV快速駛過，輪胎直接碾軋過替身演員頭部或身體，影片中還傳出慘叫聲。

指拍攝結束後，該名演員長時間蜷縮在地，表情十分痛苦，左側膝蓋大面積泛紅，猜測傷勢不輕，現場有工作人員圍觀了解情況，不知後續是否有及時送往醫院救治。

劇組事故｜替身演員回應遭網民質疑真實性

此事迅速登頂內地社交平台熱搜榜榜首，涉事替身演員回應，否認她的頭部被碾軋，而是手臂擦傷，並上傳在醫院的就診記錄，現已恢復正常生活。

不過，鑑於此前該電視劇的諸多爭議，加之該名演員的微博是今日臨時註冊，不少網民對此說法並不買賬，猜測她做此回應是身不由己，亦有人認為該賬戶並非當事人。

點擊圖片放大
+4
+3

劇組事故｜網民：替身演員的命也是命

此外，此事引起熱議，不少人憤怒劇組為拍攝影片輕視生命的行為，「替身演員的命也是命」、「替身也是人啊」、「呼籲劇組重視和保證替身演員的人身安全！」、「劇組就這麼對待一條活生生的命？」。

另外，網絡還流傳一張圖片，疑似《漂白》出品人「左四右五」發帖回應稱「劇組拍戲出點事故太正常了，別帶節奏。」更是引起網民眾怒。

驅魔黑修女︱宋慧喬睽違回歸大銀幕　新作開畫奪亞洲多地票房冠軍

混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合

香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
今日 12:45
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合
今日 13:58
混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合
驅魔黑修女︱宋慧喬睽違回歸大銀幕　新作開畫奪亞洲多地票房冠軍
今日 15:25
驅魔黑修女︱宋慧喬睽違回歸大銀幕　新作開畫奪亞洲多地票房冠軍
歐倩怡食物中毒｜歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔　Cindy臥病無人照顧靠自己
今日 15:55
歐倩怡食物中毒｜歐倩怡疑食物中毒又屙又嘔　Cindy臥病無人照顧靠自己

你可能感興趣

香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
今日 12:45
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合
今日 13:58
混血肥仔離婚︱古天樂無奈被封「神預言」　混血肥仔丁丁同遊德國與芊惠子踢爆出軌時間吻合
驅魔黑修女︱宋慧喬睽違回歸大銀幕　新作開畫奪亞洲多地票房冠軍
今日 15:25
驅魔黑修女︱宋慧喬睽違回歸大銀幕　新作開畫奪亞洲多地票房冠軍
電視劇 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支　急做體檢揭健康狀況有1問題
Healthy Life｜暴飲暴食易消化不良　中醫推薦3款茶飲助消滯舒緩腸胃問題
Healthy Life｜暴飲暴食易消化不良　中醫推薦3款茶飲助消滯舒緩腸胃問題
急症室最長等候時間（02月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月22日 時間16:05）
外遊注意｜調查揭市民輕視旅遊醫療諮詢　遊前接種適當疫苗可防重症
外遊注意｜調查揭市民輕視旅遊醫療諮詢　遊前接種適當疫苗可防重症