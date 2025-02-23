公立醫院｜高拔陞指半年內落實或開展檢討委員會建議　兒童醫院耳鼻喉科會爭取提早在下季恢復服務

▲ 高拔陞。（資料圖片）

公立醫院系統管理檢討委員會去年度提出的31項建議。醫管局行政總裁高拔陞今（23日）在電台節目中表示，改革永遠不容易，預計半年內落實或展開有關建議，其中將會在醫院試行以人工智能（AI）支援臨床工作，包括協助醫生撰寫醫療報告，亦正推病人風險系統，透過AI監測病人的維生指數、化驗紀錄等，可自動在病人未惡化之前，提醒醫護人員病人的指數開始有異常，及可能需提早進行醫療介入。他指，所有系統均由醫管局內部研發，數據都在局方手中，不會有私隱安全問題。

醫管局醫療信息主管彭育華提到，醫管局去年也推展「智能抗生素管理計劃」，協助醫生處方強力抗生素予病人；若病人患上重症，例如敗血病、肺炎等，或需透過強力抗生素治療，過去要醫生翻查病人記錄，再決定會否處方強力抗生素，現時系統會按醫生輸入的診症記錄，自動分析病人情況後，提醒醫生評估是否需要繼續開藥。

另外，香港兒童醫院耳鼻喉科因人手不足暫停服務，已停收新症及轉介原有病人至其他公院，超過500名病童受影響。高拔陞指，兒童醫院耳鼻喉科屬於亞專科，原本人手比較少，去年兒童醫院以及有協作關係的聯合醫院，短時間內有數人離職，需要暫停服務，由其他聯網支援，而過去一段人手流失情況一穩定下來，人手慢慢恢復；局方亦會推動非兒童耳鼻喉專科人員處理相對簡單個案，以取得更多經驗，同時會積極推動尋找非本地培訓醫生等，估計最遲下半年逐步恢復服務，亦會再爭取提早在下一季恢復。

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