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規管網約車｜張仁良指冀從各方意見中找出平衡點　年內訂出規管方案

港聞

發布時間： 2 小時前

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交諮會主席張仁良。（資料圖片）

運輸署及交通諮詢委員會早前與的士業界及網約車平台代表見面，聽取對規管網約車平台的意見。交諮會主席張仁良今（23日）在電台節目中形容過程相當順利，各方都願意平心靜氣商討，亦聽到許多不同意見，希望在各方意見中找出共通點及平衡點，並在年內訂出各方均可接受的短、中、長期方案。

張仁良指，自從網約車平台10多年前加入市場，增加競爭，的士行業的生意亦因經濟挑戰被分薄，認為現在是時候研究如何監管網約車平台，確保服務合法合規，以保障市民安全。 

政府早前推出多項措施提升的士服務質素，包括的士車隊、的士司機違例記分制度，及建議在車廂安裝攝錄機等。張仁良指，交諮會每季會發表交通投訴報告，但觀察到涉及的士的投訴個案暫時未有減少，冀未來落實車隊等措施後，有助減少投訴個案。他舉例指，澳門及深圳在要求的士安裝車內鏡頭後，投訴個案大減九成，盼未來香港的士服務質素可逐漸達致市民期望的水平。

對於有消息指，政府擬將長者2元乘車優惠，改為每月上限240程、10元以上車資則改為兩折計算。張仁良表示，歡迎任何方便出行的措施，但目前公共財政面對壓力下，若果使用者可能有濫用或者不需要用那麼多，也有其他做法減少浪費，例如公共小巴分段收費等。

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