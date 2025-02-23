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規管網約車｜張仁良稱冀從各方意見找出平衡點　年內訂出規管方案

港聞

發布時間： 9 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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交諮會主席張仁良。（資料圖片）

運輸署及交通諮詢委員會早前與的士業界及網約車平台代表見面，聽取對規管網約車平台的意見。交諮會主席張仁良今日（23日）表示，相關會面過程相當順利，冀在各方意見中找出共通點及平衡點，並在年內訂出各方均接受的方案，但提到所接獲的的士投訴未有減少。

的士業界早前要求政府即取締「白牌車」，一度醞釀罷駛，運輸署及交諮會上周與的士業界及網約車平台代表見面，聽取對規管網約車平台的意見。張仁良指，會面過程中，各方都願意平心靜氣商討，亦聽到許多不同意見，會後也接獲多2封請願信，希望梳理各方意見，找出共通點及平衡點，並在年內訂出各方均可接受的短、中、長期方案。

他說，明白自從網約車平台加入市場，增加競爭，再加上近年經濟不理想，的士業界會覺得生意被分薄，認為現在也是時候研究如何監管網約車平台，以確保服務合法合規，保障市民安全。 

另一邊廂，的士服務質素經常惹來不滿。張仁良指，據交諮會每季發表的交通投訴報告，涉及的士的投訴個案未見減少，提到自己也有一段時間很怕乘搭的士，認同的士業界確有需要改善服務。

他憶述十多年前一次在火炭截的士，一上車即嗅到很大的煙味，估計是司機之前在車上吸煙，看到有乘客後丟便丟掉煙頭，然後關上車窗及開冷氣，即使該次車程很短，他亦難以忍受，「左邊（車門）上車，右邊立刻下車，我說『唔好意思司機，頂唔順』。」他說，有朋友也曾向其反映，有司機一邊開車一邊「打機」，罔顧乘客安全。

他冀未來落實車隊等措施後，有助減少投訴個案，舉例澳門及深圳要求的士安裝車內鏡頭後，投訴個案大減9成，形容效果是立竿見影。

近日有消息指，長者2元乘車優惠擬改為每月上限240程、10元以上車資則以兩折計算。張仁良表示，認同在財赤下可以調整，而任何改動都要「應使則使」，亦要設法開源節流

 

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