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財政預算案2025｜預算案以湖水藍為封面顏色　陳茂波：代表未來發展大潮中蘊藏無限機遇

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

今年預算案封面顏色是湖水藍。（陳茂波Facebook圖片）

新一份《財政預算案》將在本周三（26日）發表。財政司司長陳茂波今（23日）指，今年的預算案封面顏色是湖水藍，代表著未來發展大潮中的一片藍海、蘊藏的無限機遇，也是經濟高質量發展的強大底蘊。他指，湖泊裡有無限生機，即使偶有風雲，在國家的堅實支持、香港社會各界共同努力下，對未來有著堅定信心和美好期盼。

陳茂波感謝各界就預算案提供了意見及建議，強調善用公共資源是讓社會可持續發展、民生不斷改善、效率持續提升的重要基礎。他指，面對過去幾年外內多重挑戰導致的財政赤字，預算案將提出加強版「財政整合」策略，在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支；並在顧及香港的競爭力及「用者自付」原則下，適度開源，亦會靈活善用其他各項公共資源和市場力量，加速推動發展，並投資未來。

陳茂波又稱，國際環境複雜萬變，牢牢抓緊未來發展的機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，並以此驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶佔先機，就能為經濟可持續發展注入動力。

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