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生態保育｜環保協進會於鳳園引入AI系統　目標兩年內訓練系統辨認245種蝴蝶

港聞

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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環保協進會總幹事邱榮光。（政府新聞網圖片）

鳳園是政府的新自然保育政策下12個須優先加強保育地點之一，20年來已有超過220多種蝴蝶曾在鳳園出現，佔香港所有蝴蝶品種約9成。管理鳳園蝴蝶保育區的環保協進會獲鄉郊保育資助計劃資助，近日引入人工智能系統辨識蝴蝶品種，長遠期望利用系統作公眾教育和生態調查。

協進會總幹事邱榮光指出，香港的蝴蝶品種逾200種，每種外觀都不一樣，有些甚至在旱季和濕季不同模樣，單憑肉眼對照參考書，未必準確辨別到蝴蝶品種，故引入人工智能系統助辨認。他指，系統目前處於起步階段，暫時能夠辨認十種蝴蝶，包括虎斑蝶，成功率頗高，會方目標兩年內訓練系統辨認245種蝴蝶。

邱榮光又稱，系統成熟後會開放給公眾使用，市民屆時把在郊外拍下的蝴蝶照片上傳至系統，便能即時查出其品種和相關資料；而再下一步是用於保育工作，會方會在蝴蝶園放置攝影機，讓系統辨認曾出現的蝴蝶品種，並記錄和分析牠與不同物種、環境、氣候的關係等。

環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室2018年成立，主要負責統籌和推動偏遠鄉郊的可持續發展。2019年10月，鄉郊辦推出鄉郊保育資助計劃，至去年底，已批出50個項目，資助總額超過2.7億元。

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