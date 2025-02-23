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啟德體育園｜全運會手球測試賽有市民形容「有大賽feel」　零售館食肆推試食吸客

港聞

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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啟德零售館有商戶因應昨起一連兩日賽事舉行，推出試食活動吸客。（王詩穎攝）

啟德體育園不足一周便開幕，啟德體藝館昨起一連兩日舉行第15屆全國運動會手球測試賽。有連續兩日入場的市民滿意場地安排和規劃，形容「有大賽feel」，又認為園區餐飲及泊車收費合理。有商戶因應賽事舉行而推出試食活動吸引觀眾惠顧。

今日（23日）是測試賽第二日舉行。手球教練顏先生連續兩日入場，對場地安排以及比賽規劃感到滿意，認為入場順利，場館光線充足及聲量適中，「坐邊度都睇到，有大賽feel」。他亦說，感覺上今日入場人數較昨日多，感到場館離場方便，「場館大，闊落，多出口」，未有花時間等待離場。

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他自行駕車到旁邊的啟德零售館2館，指停車場內有清晰指示標示到啟德體藝館，又形容啟德體育園內泊車及餐飲收費都屬正常價錢，沒有較區外昂貴。

攜同子女到場的盧小姐今日則是首次入園區觀賽，她知悉場館入場規定，故沒有攜帶水樽入場。她向記者表示，前日（21日）嘗試在網上購買啟德體育園開幕禮門票，但未能成功，約早上10時10分，購票網站顯示有4000多人在線上排隊，故一度「諗住買到」但最終被「彈出主頁」，對於未能成功購票感到不高興和失望。不過，她說會堅持不買黃牛飛，會改為觀看轉播開幕禮，「是一件盛事，作為香港第一個坐到5萬人的場館，場館又好靚。」

U18港隊手球成員陳同學獲得免費門票入場，他認為比賽流程與日常比賽差不多，覺得首日賽事有很多觀眾，氣氛不錯，港隊出場時有很多觀眾歡呼。他亦滿意安檢安排，「正常要有安檢」，認為可以避免像外國球賽一樣，有人投擲雜物。

比賽場館旁設有3座零售館，其中啟德零售館2館人流不算多，記者今午觀察客流主要光顧食肆。有糕餅店員透露，因應手球賽事舉行，公司特別推出試食活動，準備更多味道和貨品以招徠生意，昨日（22日）生意就較平時的周六多出6成生意，今日人流較過往多3至4成。

服裝店店員陳先生就認為場內人流多，但消費少，店舖長期提供折扣，「去完演唱會就走，不會早一些過來消費購物」。他又指園區主打運動，消費應屬「中等定價」，但商場定位不符、場內店舖定價較高，建議增加宣傳。

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