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本地遊｜逾900人參與行山節　卓孝業：香港鬧市與山野之境一步之遙

港聞

發布時間： 13 分鐘前

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熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

卓孝業在行山節致辭時指，要向旅客推廣香港鬧市與山野之境一步之遙的優勢。（大會提供）

香港其中一個吸引遊客的優點，就是城市與郊野相當接近。保安局副局長卓孝業出席行山節活時亦指，要向旅客推廣香港鬧市與山野之境一步之遙的優勢。

中國移動香港行山節今日（23日）在西貢東郊野公園舉行，已踏入第七屆，超過900人參與。今年首次舉辦「越野跑比賽」，有政界代表、香港紀律部隊、大灣區企業、演藝人士、體壇精英及市民等50隊伍約200人參與。而「繽紛行山遊」則是由香港少年領袖團萬宜訓練營步行至北潭涌傷健樂園，全長4.5公里，超過700人參加，不少人是一家人親子同遊。

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卓孝業表示，活動主題是「凝聚力量 灣區同行」，向旅客推廣香港鬧市與山野之境一步之遙的優勢，希望行山節未來繼續以運動、文化、旅遊及生態倡導市民健康，提升城市活力，增加香港與大灣區的凝聚力。

中國移動香港於活動中發表「北斗短信」服務，用戶可以在無地面網路時發送文字及位置資訊，支援「報平安」及緊急求救。另外又將活動照片存放在中國移動雲盤，參加者可利用AI識別技術快速搜尋、下載、保存和分享照片。

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