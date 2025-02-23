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資料外洩｜投資推廣署電腦系統遭黑客入侵　客戶資料及員工紀錄有外洩風險

港聞

發布時間： 25 分鐘前

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​投資推廣署公布於昨日（22日）發現一宗資訊保安事故。（資料圖片）

​投資推廣署今日（23日）公布，於昨日發現一宗資訊保安事故，涉及惡意勒索軟件入侵部分電腦系統，初步顯示內部客戶管理系統、內聯網及部分投資推廣署網站的運作受影響，暫評估客戶資料及員工紀錄有外洩風險。

投資推廣署發言人表示，昨日發現事件後已即時採取行動，加強系統的安全措施，防止進一步受到勒索軟件入侵；並已即日按既定程式分別向警方報案、通知數字政策辦公室，以及向個人資料私隱專員公署和保安局通報事件。

署方已更改有關密碼，封鎖有關系統及啟動後備程式。署方正配合警方調查，初步顯示受影響範圍包括內部客戶管理系統、內聯網、部分投資推廣署網站的運作，例如經網站聯絡投資推廣署、活動資訊等。投資推廣署的公眾服務則維持正常，公眾可以繼續透過電話熱線、電郵或會面與投資推廣署人員聯絡。

署方仍在調查事件是否涉及個人資料外洩及其影響範圍，暫時未能完全確認受影響程度，但從風險評估角度，資訊紀錄方面可能包括客戶的基本資料，如公司的聯絡方法，以及部分投資推廣署內部員工紀錄，若有進一步消息，會立即通知有關機構及人士。

署方譴責該等惡意攻擊，並強調一直根據政府既定程序執行資訊及網絡保安工作。該署現正積極尋求數字政策辦公室意見，亦已委託專家協助調查及修復工作，以進一步加強系統安全。

發言人重申，投資推廣署不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。署方呼籲市民及有關人士應提高警覺，如收到任何聲稱由該署發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結、提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款。如有查詢，可致電投資推廣署查詢熱線3107 1000或電郵至enq@investhk.gov.hk。

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