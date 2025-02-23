產志賀毒素大腸桿菌｜一款法國入口生牛奶芝士含大腸桿菌　本地有出售需回收

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食物安全中心今日（23日）呼籲市民不要食用一批法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



產品是ERRIN VERMOT的一款生牛奶芝士(Morbier Jean Perrin)，來源地是法國，批次編號是366，由Feather & Bone於本地銷售。中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國等地進行回收。

中心得悉事件後聯絡本地進口商跟進，初步調查發現本港曾進口屬受影響批次八塊共重約13.7公斤的產品，並分配至零售商出售。



該進口商已將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並按中心指示展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商的熱線2819 7500，查詢上述產品的回收事宜。發言人表示，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。



中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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