  • 16°C
香港時間：2025223日 (日) 23:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

產志賀毒素大腸桿菌｜一款法國入口生牛奶芝士含大腸桿菌　本地有出售需回收

港聞

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

(資料圖片)

食物安全中心今日（23日）呼籲市民不要食用一批法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品是ERRIN VERMOT的一款生牛奶芝士(Morbier Jean Perrin)，來源地是法國，批次編號是366，由Feather & Bone於本地銷售。中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國等地進行回收。

中心得悉事件後聯絡本地進口商跟進，初步調查發現本港曾進口屬受影響批次八塊共重約13.7公斤的產品，並分配至零售商出售。

該進口商已將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並按中心指示展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商的熱線2819 7500，查詢上述產品的回收事宜。發言人表示，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。

中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者
高薪洗碗工｜酒樓出月薪$4.5萬請洗碗工　網民拆解1條件勸退求職者
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
急症室最長等候時間（02月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月23日 時間16:05）
北上消費｜港人北上消費遊玩熱潮減退？　網民列深圳5大「問題」引熱議
北上消費｜港人北上消費遊玩熱潮減退？　網民列深圳5大「問題」引熱議