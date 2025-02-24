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啟德體育園｜零售館近50食肆已開業亞洲菜佔一半　業界指啟德餐廳多元料七欖帶動多2成生意

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

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熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德零售館已開業食肆中，約2成4為西餐廳，或主力售賣西式食品。（梁偉榮攝）

啟德體育園開幕在即，零售館近50間食肆已開業，逾半為亞洲餐廳，西餐廳佔不足3成，下月底將連同主場館內的特色運動酒吧等餐飲設施，接待參加七欖的外籍旅客。餐飲業界指啟德餐廳多元，料七欖可帶動多2成生意。

興建多時的啟德體育園將於周六（3月1日）揭幕，陸續迎來海內外旅客。備受注目的主場館首個「挑戰」，為由大球場遷至主場館舉辦的香港國際七人欖球賽，將於3月28至30日舉行。

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亞洲餐廳逾半　西餐廳不足3成　

園區開幕前夕，昨午啟德體藝館舉行全運會手球測試賽。本報記者昨午視察園區內的3座零售館顯示已有49間食肆開業，包括餐廳、茶飲店和甜品店等，當中12間為西餐廳，或主力售賣西式食品，佔2成4；亞洲菜則成為園區內的主流食肆，涵蓋港、中、日、韓菜以及東南亞菜等的菜式，合共有25間食肆，佔總數的5成。

昨日所見，即使零售館於去年12月18日開始試業，3間零售館都有數個舖位丟空，並有小部分店舖已租出，但未完成裝修。而店舖中以食肆有最多顧客，尤以茶飲、輕食和甜品店最受歡迎。

不過，有零售館餐廳負責人不太看好開幕，因經歷過場館兩次大型演練，未見有更多食客，「6時前有少少客人光顧下午茶，8時完場他們直接出去（離開園區）食晚飯」，日常就以地盤客人和家庭客人為多。

香港隊（紫衫）在全運會手球測試賽中不敵江蘇（黑衫），屆居亞軍。（梁偉榮攝）

服裝店稱旺丁不旺財　促增宣傳

服裝店店員陳先生就認為場內人流多，但消費少，場內「旺丁不旺財」，並未惠及生意，店舖更長期提供折扣，「去完演唱會就走，不會早一些過來消費購物。」他又指園區主打運動，消費應屬「中等定價」，但商場定位不符、場內店舖定價較高，建議增加宣傳。

香港餐飲聯業協會會長黃家和就對食肆生意抱樂觀看法，認為餐廳多元，指體育園屬新項目，估計會成為九龍東的重點地方，可以吸引市民和遊客光顧。他表示，過往測試賽各餐廳生意不差，成功吸引不少食客，預計下月底舉辦的七欖可帶動遊客光顧食肆。

他透露，往年在香港大球場舉行的欖球賽帶動銅鑼灣食肆多2成至2成半生意，預估今次最少帶動啟德食肆多2成生意。至於是否需要推出特別折扣，他認為可先觀察情況，未必需要立刻以折扣招徠客人。

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記者：王詩穎

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