  • 16°C
香港時間：2025224日 (一) 11:08

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廖偉雄中風︱67歲廖偉雄自爆中風險癱　 阿燦半身失知覺無奈含淚：病情唔簡單

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

現年67歲的綠葉王「阿燦」廖偉雄中風險癱。

【阿燦 / 廖偉雄 / 綠葉王 / 乜太 /中風】67歲的「阿燦」廖偉雄在90年代末淡出幕前轉行從商，輾轉務農，現時移居馬來西亞生活。雖然沒有再當演員，近年與時並進開YouTube頻道《燦神龍場》，不時拍片分享生活點滴。

可是，阿燦最近的一條新片卻自爆健康出問題，左腳中風右腳又痛風，他更不禁在片中無奈稱：「攞命呀！」令不少網民擔心。

福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！

點擊圖片放大
+6
+5

廖偉雄中風︱左腳漸失控制力

阿燦憶述，在去年11月底發現左下顎僵硬兼痲痺，疑有中風先兆。之後他服藥好一些，但幾天後仍感不適，稱：「有日，食咗糯米飯同燒鵝，食到一半開始唔舒服。個人好攰唔想講嘢。而突然急大便，頭頂又唔舒服，一摸突然發現成粒嘢脹咗出嚟！口唇裡面又脹漲咗！成頭好似人哋練九陰真經咁，一嚿一嚿腫脹咁。」回家後他馬上廁所，腫脹情况亦減輕。

但到去年12月某天，阿燦突然感到左腳乏力，並漸失控制力，於是知道問題嚴重：「完全冇知覺，大鑊啦，死啦，中風呀！朋友問『使唔使去睇吓？』我話『唔使，我有藥。』一啪落去，啲氣血通啦，隻腳行得番。」

當時朋友問他要否看醫生，阿燦仍說不用，而有藥隨身的他即時服藥：「一食藥，啲氣血通晒，隻腳行得返。」講到難過處，眼睛更泛點淚光。

點擊圖片放大
+13
+12

廖偉雄中風︱仍未完全康復

可是之後他發現左腳小腿肌肉明顯「縮水」，阿燦估計是早前撞傷臀部，睡覺時壓住神經線造成。禍不單行，續稱：「點知輪到右腳痛風，一痛就兩個禮拜。」

他說由發現問題至今兩個月，試過多種治療，最後他選擇中醫，包括推拿、針灸等 ，稱：「針炙係有用，而家好返六成左右，但仲未完成康復。

現在仍未完全康復的阿燦語重心長地表示：「呢個故事教訓我哋，呢個病情唔係簡單，中風唔一定係個心塞咗（心，腦血管阻塞），仲有好多原因令你血液流通唔到。中風係冇預警，佢話嚟就嚟㗎啦！」

同時他也提醒網民，覺得自己今次能逃過一劫主因是有攜帶隨身藥，並溫馨提示：「最好你哋自己問返醫生。」

【歸隱田園】阿燦轉型做農夫獲獎　廖偉雄為太太堅拒復出幕前

扮嘢始祖丨鵬哥與林建明蔡和平飲茶　盧海鵬糖尿病致右眼失明

李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

相關文章

李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本
今日 06:40
李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
14:30 2024/06/14
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
【歸隱田園】阿燦轉型做農夫獲獎　廖偉雄為太太堅拒復出幕前
12:51 2019/11/08
【歸隱田園】阿燦轉型做農夫獲獎　廖偉雄為太太堅拒復出幕前
藝進同學會丨82歲鵬哥堅持每天慢跑　盧海鵬患青光眼：有一隻眼盲咗
10:18 2024/01/03
藝進同學會丨82歲鵬哥堅持每天慢跑　盧海鵬患青光眼：有一隻眼盲咗
福祿壽訓練學院丨82歲盧海鵬精神飽滿亮相TVB　鵬哥糖尿病致右眼失明
13:42 2024/04/12
福祿壽訓練學院丨82歲盧海鵬精神飽滿亮相TVB　鵬哥糖尿病致右眼失明

你可能感興趣

李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本
今日 06:40
李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
14:30 2024/06/14
福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！
【歸隱田園】阿燦轉型做農夫獲獎　廖偉雄為太太堅拒復出幕前
12:51 2019/11/08
【歸隱田園】阿燦轉型做農夫獲獎　廖偉雄為太太堅拒復出幕前
廖偉雄 娛樂人物職業 演員 YouTube YouTuber 中風 綠葉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
急症室最長等候時間（02月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間04:05）
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】