廖偉雄中風︱67歲廖偉雄自爆中風險癱　 阿燦半身失知覺無奈含淚：病情唔簡單

▲ 現年67歲的綠葉王「阿燦」廖偉雄中風險癱。

【阿燦 / 廖偉雄 / 綠葉王 / 乜太 /中風】67歲的「阿燦」廖偉雄在90年代末淡出幕前轉行從商，輾轉務農，現時移居馬來西亞生活。雖然沒有再當演員，近年與時並進開YouTube頻道《燦神龍場》，不時拍片分享生活點滴。

可是，阿燦最近的一條新片卻自爆健康出問題，左腳中風右腳又痛風，他更不禁在片中無奈稱：「攞命呀！」令不少網民擔心。

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廖偉雄中風︱左腳漸失控制力

阿燦憶述，在去年11月底發現左下顎僵硬兼痲痺，疑有中風先兆。之後他服藥好一些，但幾天後仍感不適，稱：「有日，食咗糯米飯同燒鵝，食到一半開始唔舒服。個人好攰唔想講嘢。而突然急大便，頭頂又唔舒服，一摸突然發現成粒嘢脹咗出嚟！口唇裡面又脹漲咗！成頭好似人哋練九陰真經咁，一嚿一嚿腫脹咁。」回家後他馬上廁所，腫脹情况亦減輕。

但到去年12月某天，阿燦突然感到左腳乏力，並漸失控制力，於是知道問題嚴重：「完全冇知覺，大鑊啦，死啦，中風呀！朋友問『使唔使去睇吓？』我話『唔使，我有藥。』一啪落去，啲氣血通啦，隻腳行得番。」

當時朋友問他要否看醫生，阿燦仍說不用，而有藥隨身的他即時服藥：「一食藥，啲氣血通晒，隻腳行得返。」講到難過處，眼睛更泛點淚光。

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廖偉雄中風︱仍未完全康復

可是之後他發現左腳小腿肌肉明顯「縮水」，阿燦估計是早前撞傷臀部，睡覺時壓住神經線造成。禍不單行，續稱：「點知輪到右腳痛風，一痛就兩個禮拜。」

他說由發現問題至今兩個月，試過多種治療，最後他選擇中醫，包括推拿、針灸等 ，稱：「針炙係有用，而家好返六成左右，但仲未完成康復。

現在仍未完全康復的阿燦語重心長地表示：「呢個故事教訓我哋，呢個病情唔係簡單，中風唔一定係個心塞咗（心，腦血管阻塞），仲有好多原因令你血液流通唔到。中風係冇預警，佢話嚟就嚟㗎啦！」

同時他也提醒網民，覺得自己今次能逃過一劫主因是有攜帶隨身藥，並溫馨提示：「最好你哋自己問返醫生。」

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