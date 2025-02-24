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宣明會︱劉偉恒一家四口訪柬埔寨　衛詩雅初見助養女兒心情激動

家事百科

撰文： 陳家昌

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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衛詩雅婚前夥同導演劉偉恒一家四口，在宣明會安排到訪柬埔寨。（圖:宣明會)

上周日剛完成婚禮的衛詩雅，在婚前夥同導演劉偉恒一家四口，在宣明會安排到訪柬埔寨，親睹當地小孩生活困境，以及初見助養女兒，令她甚為感觸。

衛詩雅（Michelle）很早已是長期助養者，今次她跟導演劉偉恒一家，包括太太王沛然、12歲大女饅頭與10歲細女包包，隨宣明會同行前往柬埔寨實地探訪。

一連7天的旅程，首數天他們到訪第一年進駐作評估及初步支援工作的社區Kuleaen，當地的房屋僅用木製，只有一堵牆，生活環境相當惡劣，亦因教育資源有限，居民缺乏一般衛生意識。

Michelle分享：「我有預計過環境是惡劣，但沒想到這麼嚴重，我們拍攝的其中一張照片，就是第一個探訪家庭的真實環境。有一幕十分深刻，就是一個沒有褲穿的BB在家的正中央如廁，隨後他們會在同一個地方吃飯。他們不是懶惰，而是未必有這個意識，或根本無暇去處理，因為父母們根本不知下一餐飯還有沒有食物給小朋友，自己又會否因為身體不適無法再照顧他們。」

助民居興建水井

旅程其中一站，他們探訪一位受助青年Saoroat，他接受過化妝美容培訓，開展個人事業，現已成為專業化妝造型師，當日更為Michelle化上當地皇室新娘妝容。旅程另一站，團隊參觀了社區的小學，及宣明會支援下設立的幼稚園及圖書館，劉導一家還在校內的自家菜園幫助採摘新鮮蔬菜，預備給幼稚園學生烹調營養餐。
於Baribour社區，他們看到改變，如興建水井、水管系統、取水點等設施，婦女、孩童都能省卻長途跋涉打水，甚至避免族群可能因爭奪水資源而發生衝突。Michelle 和劉導一家在探訪期間，也落手協助增建水管工程，當看到食水緩緩流出，喜悅絕非筆墨所能形容。

為「女兒」  送上祝福
此行最令衛詩雅深受感動的，是與助養了6年的女兒Chankoa相見的一刻。一直以來，Michelle只由相片中了解這位可愛的小朋友。當她倆相遇，小女孩轉眼已經長成亭亭玉立的少女，讓Michelle體會「初為人母」難以言喻又十分奇妙感受，而「女兒」家庭環境也因她的幫助而大有改善。「其實我第一眼看到她，已強忍淚水，因為怕嚇倒對方；能看到她現在於一個完善的社區健康成長，我十分開心。」

Michelle 之後送上一張心意卡，並貼心地用AI翻譯，模仿當地語言高棉語，將心底話書寫出來。「我知道她的夢想是當醫生，真的希望她未來能夢想成真。」

劉偉恒直言曾擔心女兒到達當地的反應，但她們的表現超出其預期，尤其於飲食習慣，更讓夫妻甚為感動，女兒十分喜歡柬埔寨的食物，特別吃過婦女們為幼稚園學生烹調的營養餐，大女饅頭讚口不絕。劉導表示：「她們沒有因天氣、環境的惡劣而感到不適，亦沒有任何嫌棄，在我眼中，女兒們是有潔癖，但原來小朋友的適應能力十分強，比我想像中的勇敢一百倍。」

此行中他們也有參觀宣明會在社區舉辦的「非常廚灶」課程，饅頭和包包並跟當地小朋友一齊煮食。

更珍惜眼前人

這一趟的旅程中，Michelle學會更珍惜當前擁有的一切，並希望能投放更多時間在各種慈善公益活動上：「我未必可以做甚麼大事，但至少言行改變了，我會向每一個人分享這趟旅程，告訴大家在同一個世界、同一個時間上，當你覺得有些東西是手到拿來，像簡單的食水，當地的居民卻需要赤腳徒步走半小時才得到，還可能是不乾淨的食水。」Michelle 並稱未來希望與未婚夫同行探訪，因為相信身為醫生的他可以幫助更多。

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劉導亦決定與太太各自跟一位女兒參加親子助養計劃，希望能為助養家庭帶來新希望：「雖然對兩個女兒沒有即時大改變，回到香港就『打回原形』，不過我絕對相信有些『根』已種植在她們的心裡，起碼知道世界不止是去旅行般吃喝玩樂，亦有很多人需要幫助，相信此行她們是有所得著。」

兩人走畢這趟旅程，均深深體會「助養兒童計劃」的真正意義 —支援社區發展Michelle與劉導異口同聲表示，親身體驗到「助養兒童計劃」遠超一般大眾想法，不僅捐錢助個別兒童獲得日常食物，也看得到整個計劃背後的意義，決心向身邊的朋友宣揚助養兒童的真正意義，希望能藉此惠及更多有需要的社區。

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